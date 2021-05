Bordeaux - Gasset : "Beaucoup de soulagement pour tout le monde"

L'entraîneur bordelais savourait après le succès précieux de son équipe devant Rennes. Une belle opération dans l'optique du maintien.

Un mois et demi. Cela faisait cinq matchs que Bordeaux n'avait plus pris de points en Ligue 1, une série qui a pris fin ce dimanche face à Rennes (1-0), un succès acquis grâce à un but du jeune Sekou Mara après l'expulsion de Steven N'Zonzi.

Trois points précieux pour les Girondins dans l'optique du maintien, eux qui commençaient à voir Lorient, Nantes et tous leurs concurrents revenir très près au classement.

"Beaucoup de soulagement pour tout le monde, les gens qui travaillent avec nous, les supporters, les joueurs. On était crispés, pas en confiance", a réagi Jean-Louis Gasset après le coup de sifflet final.

"Gagner un match comme ça à l'arrache, contre une telle équipe, même à dix, ils nous ont poussés même s'ils n'ont pas eu de grandes occasions. Je pense qu'on a eu plus d'occasions franches qu'eux.

"On a joué avec le coeur, poursuit l'ancien boss des Verts. Il fallait passer par cet état, être un peu généreux. Le carton rouge, même si je le trouve sévère, le poteau (de Doku) sortant... Il y a un mois de ça, il était rentrant, là il ne va pas dans le but. Peut-être aussi qu'on l'a provoqué, la réussite se provoque.

"Quand on y met autant de coeur, même si c'est maladroit car techniquement en deuxième mi-temps, on n'a vraiment pas été bons, on fatiguait tellement pour récupérer le ballon. Le seul petit regret, ce sont toutes ces balles de contre qu'on ne finit pas à un ou deux de plus."

Mais Gasset sait malgré tout que rien n'est terminé, d'autant que la plupart des équipes à la lutte pour rester en Ligue 1 l'ont également emporté. "Attention, il n'y a rien de fait, faut pas qu'on se dise qu'on est en L1. Il faut garder cet état d'esprit et qu'on progresse techniquement car on perd des ballons à des moments incroyables, tempère-t-il. On va pouvoir travailler avec plus de sérénité."

Enfin, l'entraîneur girondin s'est montré heureux de l'accueil des supporters pour cette rencontre : "Je l'ai pris comme un souffle nouveau mais j'avais peur pour les gamins, parce que ça fait encore une chose supplémentaire (à gérer), une pression et ils ont assumé. c'est bien."