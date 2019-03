Bordeaux : François Kamano s'est excusé

L'attaquant guinéen aurait présenté ses excuses après sa sortie sur Eric Bedouet et Ricardo la semaine passée.

Très critique envers Eric Bedouet et Ricardo dans un entretien accordé à L'Equipe la semaine passée, François Kamano aurait fait son mea culpa.

Paulo Sousa, qui a succédé à Eric Bedouet sur le banc des Girondins, a indiqué ce lundi avoir eu une discussion avec son joueur à ce sujet.

L'article continue ci-dessous

"Je lui ai parlé, il a demandé pardon, en interne", a expliqué le technicien portugais dans des propos accordés à Sud Ouest. "Moi, on m’a appris dès l’enfance que si je veux être respecté, je dois respecter les autres. Il a appris cette leçon. Je ne suis pas sûr qu’une sanction drastique soit adaptée. Parfois c’est nécessaire, mais François est un garçon qui a besoin de grandir et qui a un très bon cœur. Le problème est qu’il a gardé sur l’estomac certaines choses pendant sa passe difficile. Il devait en passer par là pour apprendre que quand un joueur traverse un mauvais moment, qu’il n’est pas content après ses entraîneurs, ce qui arrive à d’autres joueurs, il doit travailler plus pour en sortir. Faire de la difficulté une chance".

Le virevoltant guinéen n'avait pas été tendre avec les prédécesseurs de Paulo Sousa. "Dès qu'on perdait, c'est parce que j'avais la tête ailleurs", avait-il lâché. "Pour moi, on gagne ensemble, on perd ensemble. Après, je peux aussi comprendre. L'autre (Bedouet) n'était pas un vrai coach. Ce n'est pas la première fois qu'il se comporte comme ça. À chaque fois qu'il a dû prendre la relève, assurer une transition, il m'a mis sur le banc. Lui a beaucoup parlé sur moi. Peut-être qu'il y prenait du plaisir... Moi, de toute façon, je ne l'écoutais pas, il n'avait rien à dire. J'ai du respect pour lui et ce qu'il a fait pour le club mais, à un moment, il faut dire les choses. Il m'a dit qu'il m'aimait bien, mais c'est parce qu'il m'aimait bien qu'il m'a mis sur le banc ?".

Ricardo en avait également pris pour son grade par rapport à ses choix. Ouest avait indiqué que la direction des Girondins aurait convoqué le joueur après cette sortie très peu appréciée en interne.