Bordeaux : Costil accusé de racisme, le communiqué des Girondins

Derniers de Ligue 1 avec 5 points de retard sur l'AS Saint-Etienne, barragiste, les Girondins de Bordeaux ont un pied en Ligue 2. Les Marine et Blanc enchaînent les désillusions ces dernières semaines et n'ont même pas été capables de prendre le meilleur sur une équipe de Montpellier (0-2) à 9 contre 11 pendant l'intégralité de la seconde période, dimanche.

Costil accusé de racisme

Une rencontre marquée de par de nombreuses tensions, notamment entre Benoit Costil et une partie des supporters bordelais. Accusé de racisme par les Ultramarines, celui qui faisait son retour de blessure n'a pas supporté et pourrait avoir disputé son dernier match en Gironde. Mardi soir, les Girondins ont été forcés de réagir via un communiqué officiel.

"Le Club a été informé de l'existence d'allégations concernant des comportements inacceptables et des propos à caractère racistes qui auraient pu être tenus par des salariés du Club. De tels agissements seraient en contradiction totale avec les valeurs portées par le club et ses joueurs. À ce jour aucune pièce visant à étayer ces allégations n'a été portée à la connaissance du Club qui par principe entend faire preuve de la plus grande prudence et se doit de rappeler la nécessité de respecter le principe de présomption d'innocence", a ainsi écrit l'actuel 20e de Ligue 1, qui appelle ensuite à l'union sacrée, crise sportive oblige.

Le sportif doit primer, précisent les Girondins

"L'heure n'est pas à la polémique, alors que l'ensemble du club doit se concentrer sur son objectif sportif. Si de telles accusations devaient se révéler fondées le club en tirerait immédiatement toutes les conséquences appropriées", ajoute Bordeaux dans son communiqué. Pas sûr que la trêve internationale suffise à apaiser les tensions...