Bordeaux - Bedouet rend hommage au "grand Monsieur" Ricardo

De nouveau livré à lui-même depuis l'éviction de celui qui l'aidait au quotidien à Bordeaux, Eric Bedouet vit mal sa situation actuelle en Gironde.

Treizièmes de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux sont très actifs en coulisses ces derniers jours, et plus globablement ces derniers mois. Lundi, les Marine et Blanc ont en effet décidé de se séparer de leur manager général en la personne du Brésilien Ricardo, venu à la rescousse du club en cours de saison pour épauler un Eric Bedouet jouant une énième fois les pompiers de service au Haillan.

Séparés de Ricardo, les dirigeants des Girondins de Bordeaux sont désormais à la recherche active d'un nouvel entraîneur, voué à redonner de l'éclat à un club qui se veut ambitieux depuis sa reprise par l'Américain Joe DaGrosa, venu en Gironde pour y implanter un projet sur le long terme. Selon les informations de L'Equipe, ce dernier devrait être le Portugais Paulo Sousa, libre de tout contrat depuis son départ du Tianjin Quanjian Football Club.

"C'est un grand Monsieur dans le football et la vie"

Néanmoins, Eric Bedouet, entraîneur de l'effectif professionnel, lui qui en était jusque là le simple préparateur physique, est toujours officiellement à la tête de l'équipe. Et il semblerait que ce dernier vive assez mal cette période sous le signe de la séparation.

L'article continue ci-dessous

"Je ne vis pas ça bien. On ne peut pas bien le vivre quand on a des amis, des gens extraordinaires qui partent [...] C'est un grand Monsieur dans le football et la vie. Je tiens à le remercier. Ça a été difficile car il a eu peu de temps, sans pouvoir avoir des joueurs choisis par lui. J'ai eu du plaisir à le retrouver et je garderai toujours des relations avec lui", a reconnu Eric Bedouet en conférence de presse, alors que ses protégés recevront Montpellier lundi soir, en championnat.

"C'est une bonne personne, il est adoré par tout le monde au club mais les performances sont aujourd'hui insuffisantes. Ça n'a rien à voir avec sa personnalité, c'est simplement que l'équipe allait dans la mauvaise direction. On est treizièmes, et on ne sentait pas que l'équipe était sur une pente ascendante. On n'était pas préparé à ça. Quand les choses ne vont pas bien, il faut redoubler de motivation. Et aussi changer, parfois...", s'était pour sa part justifié Joe DaGrosa.