Borac Banja Luka-Atalanta sera diffusé en Italie sur Sky Sport et NOW. Voici les chaînes et les options de streaming disponibles pour suivre le match en direct.

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Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 15:00 Banja Luka Stadium

Le Borac Banja Luka reçoit l’Atalanta au Banja Luka Stadium, dans la ville bosnienne de Banja Luka, en Ligue Conférence. L’équipe de Maurizio Sarri se déplace en Europe dans un stade difficile.

L’Atalanta reste sur un 4-4 contre l’Inter, dimanche 22 novembre. Dans ce match à huit buts, elle est revenue après avoir été menée 2-0, 3-1 puis 4-2. Kessie a égalisé sur penalty en fin de rencontre, après le doublé de De Ketelaere. En championnat, l’équipe de Sarri est douzième.

Le Borac, entraîné par Vinko Marinovic, affiche une excellente forme sur la scène nationale. Samedi 21 novembre, il a battu Zeljeznicar 4-0 en Premier League, signant sa quatrième victoire en cinq matches, toutes compétitions confondues.

En Europe, le bilan du club bosnien est moins brillant. Lors de la dernière journée de Ligue Conférence, le Borac a perdu 2-0 contre Mjaellby et occupe la 21e place du classement.

L’Atalanta est 16e de ce même classement : seuls quelques points séparent donc les deux équipes. Chaque résultat compte dans cette phase de ligue où la position reste importante jusqu’à la dernière journée.

L’Atalanta a également fait match nul 1-1 contre Kairat Almaty lors de sa dernière rencontre européenne. Une victoire en Bosnie lui donnerait un peu d’air après son passage à vide début novembre.

Voici toutes les informations sur les chaînes et les options de streaming pour suivre la rencontre.

Informations sur les équipes

Pour le Borac Banja Luka de Vinko Marinovic, aucune information n’est actuellement disponible concernant la composition probable, les blessures et les suspensions. Il en va de même pour l’Atalanta de Maurizio Sarri : aucun joueur indisponible ni aucune composition officielle ne sont signalés. Des mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Le Borac Banja Luka compte quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, sans aucun nul. Son dernier résultat est une victoire 4-0 sur le terrain de Zeljeznicar en Premier League, après un succès 4-1 contre Radnik Bijeljina. Sa seule défaite est le 2-0 concédé face à Mjaellby en Ligue Conférence. Au total, le club bosnien a marqué 12 buts et en a encaissé 5, avec entre-temps deux succès, 2-0 et 4-2 à Zenica.

L’Atalanta compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un 4-4 contre l’Inter en Serie A, après un 1-0 à Monza et un 1-1 contre Kairat Almaty en Ligue Conférence. Elle a aussi subi un revers 3-0 à domicile contre Parme, tandis qu’un 2-2 face à la Fiorentina complète cette série. L’Atalanta a marqué 8 buts et en a encaissé 10.

Confrontations directes

Aucune confrontation entre le Borac Banja Luka et l’Atalanta ne figure dans les données disponibles. Il n’est donc pas possible de dresser un bilan de leurs duels.

Classement

Au classement de la Ligue Conférence, le Borac Banja Luka occupe la 21e place, tandis que l’Atalanta est 16e.