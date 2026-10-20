Bono sur le banc d'Al-Hilal ? Une offensive médiatique vise le lion du Maroc !

Malgré la réussite d'Al-Hilal à arracher trois points précieux face à Al-Hazm, la victoire n'a pas empêché la montée des interrogations concernant certains choix techniques au sein de l'équipe, après que le club a beaucoup souffert avant de sceller la rencontre sur le score d'un but à zéro, dans le cadre des matchs de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal a signé une victoire difficile face à Al-Hazm, hier, pour atteindre le total de 24 points et s'emparer seul de la tête du classement de la Roshn League, mais la prestation affichée par l'équipe au cours du match a ouvert la porte aux critiques et aux remarques techniques, en particulier concernant le poste de gardien de but.

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Bandar Al-Rozaihan, analyste de l'émission « Al-Montasaf », a commenté la rencontre entre Al-Hilal et Al-Hazm, en lançant des déclarations remarquées à propos du poste de gardien de but, après avoir réclamé de reconsidérer la situation du Marocain Yassine Bounou, malgré le statut important dont il jouit au sein de l'équipe.

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Al-Rozaihan a déclaré : « Bounou est un grand nom, mais il doit être sur le banc des remplaçants », dans un propos qui soulève des interrogations sur la possibilité d'un changement dans le onze de départ d'Al-Hilal au cours des prochains matchs.

L'analyste d'« Al-Montasaf » a ajouté une interrogation à propos de la situation de Mohammed Al-Owais, gardien de but de la sélection saoudienne, en disant : « Pourquoi ne pas compter sur Mohammed Al-Owais, le gardien de la sélection saoudienne, comme titulaire ? », en allusion à la nécessité de lui accorder une plus grande chance de jouer avec l'équipe.

Ces déclarations ouvrent le débat sur la concurrence pour le poste de gardien de but à Al-Hilal, entre Bounou, doté d'une grande expérience et d'une présence internationale, et Al-Owais, qui possède pour sa part des expériences locales et internationales, au moment où l'équipe cherche à conserver la tête de la Roshn League et à poursuivre la lutte pour les titres.



