Yassine Bounou, le gardien de but de l’équipe nationale marocaine, a dévoilé la nature de sa blessure, survenue lors de la victoire 1-0 contre l’Écosse, ce samedi matin, en deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Le gardien avait reçu un coup violent d’un joueur écossais, obligeant le staff médical à intervenir, ce qui avait brieèvement alarmé le staff technique.

Interrogé par la chaîne marocaine Al-Riyadiya, le gardien a rassuré : « Je ne souffre d’aucune blessure, tout va bien et il n’y a aucun problème. »

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Il a ajouté : « Dieu merci, nous avons remporté la victoire et nous avons livré un bon match dans l’ensemble. Nous nous sommes créé de nombreuses occasions, dont certaines ont été gâchées, mais l’essentiel est que nous ayons réussi à marquer. »

Le portier du club saoudien Al-Hilal a ajouté : « Après l’ouverture du score, nous avons légèrement reculé pour préserver notre avantage, et l’équipe a montré une bonne organisation défensive. »

« Ces derniers temps, la cohésion entre les joueurs s’est renforcée, et cela s’est vu sur le terrain », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Pour le prochain match, nous abordons chaque rencontre séparément, sans nous projeter au-delà. Notre objectif est de gagner et de terminer en tête du groupe. Nous aborderons la rencontre avec le même état d’esprit et la même combativité, et, si Dieu le veut, nous obtiendrons un résultat positif. »

Les Lions de l’Atlas affronteront Haïti jeudi soir lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, où ils occupent conjointement la première place avec le Brésil, avec 4 points chacun.