Le Marocain Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal, a évoqué les ambitions de son club dans la course aux titres lors de la saison en cours.

Al-Hilal s'est imposé face à son rival Al-Ittihad sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui les a opposés samedi soir, au stade Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, dans le cadre de la huitième journée du championnat Roshn.

Bounou a salué, dans des déclarations après le match rapportées par le journal « Asharq Al-Awsat », les progrès du niveau du championnat saoudien, soulignant que l'attraction de joueurs de qualité a contribué à rehausser la qualité de la compétition.

À propos d'affronter des amis (Youssef En-Nesyri) sur le terrain, Bounou a déclaré : « Le football est beau parce qu'il te réunit avec des amis qui deviennent comme une famille, que ce soit en club ou en sélection, mais les jours passent et tu te retrouves contraint de les affronter, et ce n'est pas chose facile. »

Bounou a conclu ses propos en évoquant la rencontre face à Al-Sadd, en déclarant : « La Ligue des champions d'Asie Élite est l'un des principaux objectifs du club cette saison, nous avons gagné le premier match et, si Dieu le veut, nous continuons. »







