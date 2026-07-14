Les joueurs arabes se sont illustrés lors de cette édition de la Coupe du monde 2026, comme le révèlent les classements « FIFA Power Rankings » publiés par la Fédération internationale de football (FIFA). Ces classements s’appuient sur l’analyse des performances individuelles selon plusieurs indicateurs techniques et statistiques collectés tout au long de la compétition.

Pour les joueurs de champ, la FIFA retient trois indicateurs clés : la performance offensive, la créativité et la performance défensive, chaque joueur obtenant une note spécifique pour chaque critère.

Pour les gardiens, la méthode diffère : seuls deux critères entrent en jeu, la protection du but et le jeu au sol, en raison de la spécificité de leur poste.

Afin de comparer équitablement des joueurs occupant des postes différents, Koora a calculé la moyenne des notes des joueurs de champ sur les trois indicateurs, et celle des gardiens sur les deux indicateurs spécifiques. Ce traitement statistique a permis d’établir un classement des meilleures performances arabes dans la compétition.

Le Marocain Achraf Hakimi domine le classement avec une moyenne de 6,09 points, devançant son compatriote Ismail Al-Saybari (5,87).

Ezzedine Ounahi pointe à la troisième place avec 5,72, juste devant Ibrahim Díaz (5,71).

À la cinquième place, le trio égyptien composé d’Imam Ashour, Mostafa Ziko et Mohamed Salah partage la même moyenne de 5,69 points, tandis que le Marocain Chamseddine Talbi pointe à la huitième place avec 5,65.

L’Égyptien Mahmoud Hassan Trezeguet pointe à la neuvième place avec une moyenne de 5,57, tandis que Muhannad Lashin complète le top 10 à 5,50.

Le Marocain Bilal El Khannous complète le top 10 avec une moyenne de 5,45.

Chez les gardiens, le Marocain Yassine Bono confirme son statut d’élite : il pointe au quatrième rang mondial selon la FIFA, juste devant l’Égyptien Mostafa Shobier.

En combinant les indices de protection du but et de jeu au ballon, Bono a également dominé avec 6,58 points, contre 6,24 pour Shubair, confirmant l’excellence arabe à l’un des postes les plus délicats sur le terrain.

Au total, le Top 11 arabe aligne six Lions de l’Atlas et cinq Pharaons, illustrant l’influence décisive des deux sélections lors de la Coupe du monde 2026.

Les sélections marocaine et égyptienne ont brillé lors de la Coupe du monde 2026 en franchissant toutes deux le premier tour avant de poursuivre leur parcours en phase à élimination directe.

Les Marocains ont terminé en tête du groupe 3 après un nul contre le Brésil (1-1) et des victoires face à l’Écosse (1-0) puis contre Haïti (4-2). Les Lions de l’Atlas ont ensuite éliminé les Pays-Bas aux tirs au but en seizièmes de finale, avant de dominer le Canada 3-0 en huitièmes. Leur parcours s’est arrêté en quarts de finale face à la France (2-0).

L’Égypte a ouvert son tournoi par un nul face à la Belgique (1-1), battu la Nouvelle-Zélande (3-1) puis partagé les points avec l’Iran (1-1), validant ainsi son billet pour les seizièmes.

Elle a ensuite éliminé l’Australie aux tirs au but après un match nul (1-1), pour atteindre les huitièmes de finale où elle a affronté l’Argentine, tenante du titre, et a fait ses adieux à la compétition après une défaite palpitante (3-2), alors qu’elle menait pourtant de deux buts à zéro.

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