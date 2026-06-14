Bono : « Nous ne nous arrêterons pas au Brésil, et la Coupe du monde est une occasion unique »

Yassine Bounou, le gardien de l’équipe nationale marocaine, a insisté sur la nécessité de maintenir le même état d’esprit après le précieux match nul 1-1 face au Brésil lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« Je pense qu’on a presque montré tout ce qu’on est capable de faire, a-t-il déclaré à la presse après la rencontre. Il y a eu de bons moments où l’équipe a bien réagi, et surtout, nous sommes sortis en bonne condition physique pour préparer le prochain match contre l’Écosse, qui s’annonce très difficile. »

Il a ajouté : « Nous devons poursuivre le travail entrepris, car nous avons fourni un effort considérable. Il est essentiel de conserver le même état d’esprit et le même niveau de performance pour les prochaines rencontres. Nous ne nous arrêterons pas au Brésil. »

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Le portier du club saoudien Al-Hilal a également souligné l’importance de savourer l’ambiance du tournoi, déclarant : « Je souhaite que tous les joueurs profitent pleinement de cette participation à la Coupe du monde, car de tels moments sont rares et ne s’oublient pas facilement. »

Il a conclu en affirmant : « Si nous savons tirer parti de cette expérience et donner le maximum sur le terrain, nous pourrons accomplir quelque chose de grand dans cette compétition. »

Le Maroc affrontera l’Écosse lors de la 2^e journée du groupe C, avec l’ambition de décrocher sa première victoire et de consolider ses chances de qualification pour le tour suivant.