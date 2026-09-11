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GOAL

Traduit par

Bono met fin aux rumeurs avant le choc entre Al-Hilal et Al-Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
Arabie saoudite
Maroc

La star marocaine soutient le leader

Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal, a mis fin à la polémique suscitée autour de sa participation face à Al-Taawoun, après que le club a annoncé que son gardien était prêt à disputer la rencontre attendue entre les deux équipes en Roshn Saudi League.

Al-Hilal se prépare à affronter Al-Taawoun demain samedi, dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League, un match durant lequel le club cherche à retrouver rapidement son équilibre après sa défaite surprise face à Neom lors de la précédente journée.

À lire aussi : Vidéo — Al-Deayea choque Yassine Bounou avec une déclaration surprenante

Des doutes avaient entouré la participation de Bounou face à Al-Taawoun, après que le gardien marocain s'est blessé lors de l'échauffement avant la rencontre face à Neom, ce qui avait confirmé son absence pour le match qui s'est soldé par une défaite d'Al-Hilal sur le score de deux buts à zéro.

Mais Al-Hilal a annoncé il y a peu la participation de Bounou aux entraînements collectifs de manière normale, envoyant un message clair quant à la disponibilité du gardien marocain et mettant ainsi fin aux rumeurs faisant état de la poursuite de son absence face à Al-Taawoun.

Saudi Pro League
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Al-Hilal avait été contraint de compter sur Mohammed Al-Owais face à Neom, un match qui a mis en évidence certains problèmes défensifs et au poste de gardien, notamment au moment d'encaisser le deuxième but, Al-Owais n'ayant pas réussi à gérer l'attaque comme il le fallait.

Le retour de Bounou intervient à un moment très important pour Al-Hilal, qui cherche une réaction forte face à Al-Taawoun après le choc de Neom, le club espérant que son gardien titulaire retrouve sa place entre les poteaux et qu'il aide l'équipe à obtenir un résultat positif au terme de la septième journée de la Roshn Saudi League.

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