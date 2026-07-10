Yassine Bounou, gardien de l’équipe nationale marocaine, a exprimé son admiration pour le capitaine argentin Lionel Messi, saluant sa personnalité et son esprit combatif lors du huitième de finale de la Coupe du monde face à l’Égypte. Le portier a souligné que la star du Barça avait offert un exemple éclatant de la façon de surmonter les moments difficiles et de guider ses coéquipiers.

Menée 2-0 jusqu’à la 79^e minute, l’Argentine a renversé la vapeur grâce à une passe décisive et un but de Messi, avant que Enzo Fernández n’ajoute le troisième but, offrant ainsi la victoire 3-2 à l’Albiceleste.

À propos de Messi, Bono a déclaré, dans des propos rapportés par le journal marocain « Al-Batalha » : « Honnêtement, je le vois jouer avec beaucoup de cœur, et c’est ce qui distingue en quelque sorte le joueur argentin. »

Il a ajouté : « J’ai beaucoup apprécié l’esprit dont Messi a fait preuve lors du dernier match. Nous avons vu comment, après avoir raté un penalty, il a su retrouver sa personnalité et porter toute l’équipe à lui seul. »

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Le gardien des Lions de l’Atlas a ajouté : « Cela montre bien que nous voyons un autre Messi ; un Messi libéré, un Messi d’un tout autre calibre, ce qui met en évidence la véritable valeur du joueur qu’il est. »

Bono a conclu : « C’est une fierté et un plaisir de le voir encore jouer à son âge et continuer à réaliser des miracles. Je le félicite, ainsi que tous les joueurs et mes amis de la sélection argentine, et je leur souhaite le meilleur. »

Le Maroc a quitté la Coupe du monde en quarts de finale, battu 2-0 par la France jeudi dernier au stade de Boston.