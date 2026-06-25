Bono lance un défi aux cadors du circuit : « L’identité de notre prochain adversaire importe peu… Nous visons à les battre tous. »

Yassine Bounou, le gardien de l’équipe nationale du Maroc, a lancé un avertissement à ses futurs adversaires, les « Lions de l’Atlas », après avoir assuré la qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le portier marocain a affirmé que la sélection ne se souciait guère de l’identité de son prochain opposant, son unique objectif étant de poursuivre son parcours et d’enchaîner les victoires.

Les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les 16es de finale grâce à un match nul 2-2 arraché face à Haïti lors de la dernière journée de la phase de groupes, portant leur total à cinq points et terminant deuxièmes derrière le Brésil, leader avec deux unités d’avance.

Malgré la qualification, le gardien a admis que les siens n’avaient pas été à leur meilleur niveau face à Haïti, pointant un départ laborieux.

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Le portier du club saoudien Al-Hilal a confié à la chaîne marocaine Al-Riyadiya : « Nous n’avons pas bien entamé la rencontre face à Haïti, mais, au fil des minutes, nous avons rectifié le tir et élevé notre niveau de jeu. »

Il a ajouté : « Si nous voulons aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde, nous ne devons pas nous préoccuper de l’identité de nos adversaires, mais nous devons battre toutes les équipes que nous affrontons. »

Le gardien a par ailleurs adressé un message de remerciement aux supporters marocains, présents dans les tribunes et partout ailleurs, dont le soutien « se ressent considérablement ».

Il a ajouté : « Nous remercions les supporters qui ne cessent de nous soutenir, et notre objectif est d’aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde. »

Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés pour les seizièmes de finale, entendent désormais poursuivre leur aventure et écrire un nouveau chapitre de leurs exploits sur la scène internationale lors des phases à élimination directe.