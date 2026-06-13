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Bono lance un défi au Brésil : « Nous sommes venus pour prendre du plaisir et nous n’avons peur de rien. »

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Y. Bounou
Saudi Pro League
Al Hilal
Brésil
Maroc
É.-U.
Arabie saoudite

Quelles ont été les déclarations du gardien marocain chevronné ?

Yassine Bounou, gardien de but d’Al-Hilal et des Lions de l’Atlas, a affiché une détermination sans faille à la veille de défier son homologue brésilien, dimanche matin, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le groupe C, où figurent également le Brésil, Haïti et l’Écosse, espère rééditer le exploit de la dernière Coupe du monde, où il avait atteint les demi-finales.

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« Nous sommes à la Coupe du monde pour prendre du plaisir et donner le meilleur de nous-mêmes. Nous ne craignons aucune équipe et nous affronterons le Brésil avec notre identité. Nous voulons gagner et aller de l’avant », a déclaré Bono à la presse.

Il a ajouté : « Nous nous sommes bien préparés et nous avons les moyens de l’emporter. Nous sommes une grande équipe et nous disposons d’excellents joueurs à tous les postes. »

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Brésil crest
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Interrogé sur les conditions climatiques difficiles aux États-Unis, le gardien du Hilal a répondu : « Les équipes africaines y sont habituées, c’est tout à fait normal pour nous, et nous pouvons jouer quelles que soient les conditions. »

Il a conclu : « Nous sommes sur place depuis une semaine, l’ensemble du groupe s’est acclimaté et notre objectif est de réaliser une grande performance dans cette Coupe du monde. »

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