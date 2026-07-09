Bono fait entrer Mbappé dans un club très fermé de l'histoire du football, aux côtés de Benzema

Kylian Mbappé, la star de l’équipe de France, a manqué son penalty face au Maroc à la 28^e minute du quart de finale de la Coupe du monde 2026, suite à une parade remarquable du gardien Yassine Bounou.

Selon le site français « stats foot », Mbappé est seulement le deuxième joueur de l’histoire des Bleus à manquer un penalty en Coupe du monde, en 18 tentatives accordées à la sélection française dans cette compétition.

Avant lui, seul Karim Benzema avait manqué un penalty avec les Bleus, lors de la Coupe du monde 2014 face à la Suisse.

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Mbappé avait obtenu ce penalty après avoir été fauché par le défenseur marocain Nasser Mazraoui, mais Bono a repoussé sans difficulté la tentative de la star du Real Madrid.

Rappelons que le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir dominé le Canada (3-0) en huitièmes, tandis que la France s'est imposée de justesse face au Paraguay (1-0).



