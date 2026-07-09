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Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Bono fait entrer Mbappé dans un club très fermé de l'histoire du football, aux côtés de Benzema

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Kylian Mbappé
K. Benzema
France
Maroc
É.-U.

Mbappé a tenté une frappe sans conviction, directement dans les bras de Bono.

Kylian Mbappé, la star de l’équipe de France, a manqué son penalty face au Maroc à la 28^e minute du quart de finale de la Coupe du monde 2026, suite à une parade remarquable du gardien Yassine Bounou.

Selon le site français « stats foot », Mbappé est seulement le deuxième joueur de l’histoire des Bleus à manquer un penalty en Coupe du monde, en 18 tentatives accordées à la sélection française dans cette compétition.

Avant lui, seul Karim Benzema avait manqué un penalty avec les Bleus, lors de la Coupe du monde 2014 face à la Suisse.

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Mbappé avait obtenu ce penalty après avoir été fauché par le défenseur marocain Nasser Mazraoui, mais Bono a repoussé sans difficulté la tentative de la star du Real Madrid.

Rappelons que le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir dominé le Canada (3-0) en huitièmes, tandis que la France s'est imposée de justesse face au Paraguay (1-0).


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