Bono estime que si son équipe avait adopté le style de jeu du Paraguay, la rencontre aurait été plus longue

Yassine Bounou, le gardien de but de l’équipe nationale marocaine, a analysé les causes de la défaite (2-0) concédée jeudi dernier à Boston face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Le gardien des « Lions de l’Atlas » a expliqué que son équipe avait préféré conserver son style habituel plutôt que de se contenter de défendre, comme l’avait fait le Paraguay, battu 1-0 en huitièmes de finale. Il a reconnu que la supériorité physique des « Bleus » rendait la tâche extrêmement difficile.

Le gardien des Lions de l’Atlas a confié au journal marocain Al-Batalha : « Nous avons choisi de les défier en un contre un, dans un jeu ouvert, car, dans ce cas, la France vous écrase. Ils possèdent d’excellents joueurs et sont supérieurs à nous sur le plan physique. »

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Il a ajouté : « Si nous avions reculé comme l’a fait le Paraguay, la rencontre aurait duré plus longtemps. »

Et il a conclu : « Mais ce n’était pas notre style depuis le début de la Coupe du monde. Nous avons essayé de jouer à notre manière (contre la France). La seule vérité, c’est que l’adversaire était meilleur que nous et qu’il méritait de gagner. »

Grâce à ce succès, les Bleus défieront vendredi le vainqueur du duel Espagne-Belgique.