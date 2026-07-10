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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Bono estime que si son équipe avait adopté le style de jeu du Paraguay, la rencontre aurait été plus longue

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Paraguay vs France
Paraguay
Y. Bounou
France
Maroc
É.-U.
Paraguay

Bono a critiqué la tentative d'imiter le rythme de l'équipe de France.

Yassine Bounou, le gardien de but de l’équipe nationale marocaine, a analysé les causes de la défaite (2-0) concédée jeudi dernier à Boston face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Le gardien des « Lions de l’Atlas » a expliqué que son équipe avait préféré conserver son style habituel plutôt que de se contenter de défendre, comme l’avait fait le Paraguay, battu 1-0 en huitièmes de finale. Il a reconnu que la supériorité physique des « Bleus » rendait la tâche extrêmement difficile.

Le gardien des Lions de l’Atlas a confié au journal marocain Al-Batalha : « Nous avons choisi de les défier en un contre un, dans un jeu ouvert, car, dans ce cas, la France vous écrase. Ils possèdent d’excellents joueurs et sont supérieurs à nous sur le plan physique. »

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Il a ajouté : « Si nous avions reculé comme l’a fait le Paraguay, la rencontre aurait duré plus longtemps. »

Et il a conclu : « Mais ce n’était pas notre style depuis le début de la Coupe du monde. Nous avons essayé de jouer à notre manière (contre la France). La seule vérité, c’est que l’adversaire était meilleur que nous et qu’il méritait de gagner. »

Grâce à ce succès, les Bleus défieront vendredi le vainqueur du duel Espagne-Belgique.

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