La joie du Paris Saint-Germain n'a pas été totale, après la victoire décrochée sur la pelouse de Strasbourg, sur le score de 3-1 samedi soir, en Ligue 1.

Selon le journal Sport, Luis Enrique, l'entraîneur de Paris, avait parié sur de larges changements dans sa composition, afin de répartir l'effort physique, en vue du match important face au Barça en Ligue des champions.

Mais il a été contraint de faire appel à plusieurs de ses titulaires après la pause, afin de remettre la rencontre sur les bons rails alors qu'elle devenait de plus en plus difficile.

Paris a réussi à renverser le score au cours de la seconde période, et Ousmane Dembélé a été la principale vedette de la rencontre. L'attaquant français a délivré la passe décisive sur le but égalisateur inscrit par Zabarnyi, avant de parachever la remontée par un superbe but au terme d'un remarquable effort individuel.

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Dans le temps additionnel, Désiré Doué a scellé le sort du match, après que Strasbourg a échoué à exploiter la supériorité numérique face à des Parisiens réduits à dix.

Mais Nuno Mendes a été à l'origine de la mauvaise nouvelle de la rencontre. Le latéral portugais, entré en jeu après la pause, a été contraint de quitter le terrain en raison de douleurs physiques.

N'ayant plus de changements à sa disposition, Paris s'est retrouvé obligé de disputer les dernières minutes à dix joueurs, ce qui a accru l'inquiétude durant la phase finale du match.

Il faudra attendre les prochaines heures pour connaître la gravité de la blessure de Nuno Mendes, l'évolution de son état étant un facteur déterminant pour fixer sa situation en vue du match face au Barça.

L'absence probable du latéral portugais constituerait un coup dur pour Luis Enrique, notamment en raison de sa capacité à limiter le danger de Lamine Yamal, qu'il a réussi à neutraliser lors de précédentes confrontations.

L'état physique de Nuno Mendes est ainsi devenu l'un des principaux points d'interrogation au sein du Paris Saint-Germain, à quelques jours du match décisif face au Barça.