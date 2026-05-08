Bonne nouvelle pour Ronald Koeman : un candidat à la Coupe du monde fait son retour dans le groupe après plusieurs mois d'absence

Justin Kluivert pourrait bientôt faire son retour à Bournemouth. Le Néerlandais s’est remis d’une grave blessure au genou et réintègre le groupe convoqué par le club actuellement sixième de la Premier League.

Le milieu offensif de 27 ans s’était blessé au genou en début d’année et avait dû passer sur la table d’opération, le contraignant à une absence de 125 jours.

Une nouvelle encourageante aussi pour le sélectionneur national Koeman, qui l’avait déjà affirmé sur NOS Studio Voetbal : Kluivert « n’est pas encore hors course » et pourra désormais accumuler du temps de jeu en vue de la Coupe du monde.

Samedi, à 16h00, il sera donc dans le groupe pour la réception de Fulham. Les trois points sont essentiels pour les Cherries, en pleine course à une place européenne.

À trois journées de la fin, l’équipe d’Andoni Iraola occupe une surprenante 6^e place synonyme de qualification directe pour l’Europa League.

Mieux encore : une qualification en Ligue des champions n’est pas exclue. Tout dépendra d’Aston Villa : si l’équipe d’Unai Emery remporte la finale de la Ligue Europa contre Fribourg et conserve sa cinquième place, la Premier League décrocherait un sixième billet pour la C1.

La lutte pour la sixième place est toutefois haletante : Brentford et Brighton, qui comptent respectivement un et deux points de moins, restent en embuscade. Après Fulham, Bournemouth recevra Manchester City puis se rendra à Nottingham Forest.