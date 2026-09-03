Bonne nouvelle pour Mourinho : le Betis perd son arme fatale marocaine

Le Real Madrid disputera demain, vendredi, son premier grand test loin de ses bases cette saison, en se rendant sur la pelouse du Real Betis.

Le journal Sport a indiqué que le Real Betis disputera cette rencontre sans sa star marocaine, Abdessamad Ezzalzouli.

Ezzalzouli a manqué l'entraînement de ce jeudi en raison d'une infection virale, et l'entraîneur Manuel Pellegrini a confirmé par la suite que l'ailier marocain ne figurera pas dans la liste de l'équipe pour le match.

Cette absence est importante pour le club andalou, car Abdessamad Ezzalzouli avait été l'un des joueurs les plus en vue du Betis la saison dernière. Sa capacité à dribbler et à créer le danger sur le côté gauche aurait pu constituer l'une des clés pour tenter d'inquiéter le Real Madrid.

Ezzalzouli avait récemment fait son retour sur les terrains après avoir surmonté ses problèmes physiques, et il avait pris part à quelques minutes lors de la dernière journée face à Levante, mais l'infection virale l'a de nouveau éloigné de l'équipe, et ce avant l'un des matchs les plus difficiles de ce début de saison.

L'absence d'Ezzalzouli pourrait ouvrir la porte à Rodrigo Riquelme, que Pellegrini a déjà choisi pour occuper le côté gauche lors des trois premières journées de la Liga.

L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a entamé la saison en force avec le Real Betis, inscrivant deux buts en trois journées.

L'absence d'Ezzalzouli peut être considérée comme une nouvelle rassurante pour l'entraîneur José Mourinho, car le joueur marocain avait posé problème au Real Madrid la saison dernière, notamment lors de la dernière confrontation entre les deux équipes.

Lors de ce match qui s'était soldé par un match nul 1-1, sur un but inscrit par Héctor Bellerín à la 94e minute, l'ailier marocain avait été l'un des joueurs du Betis les plus actifs et les plus dangereux.

Ezzalzouli s'était constamment appuyé sur les duels individuels, parvenant à déborder Trent Alexander-Arnold à plusieurs reprises, et il avait également provoqué de nombreuses situations dangereuses pour ses coéquipiers.

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