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Daniel Farke a reçu de bonnes nouvelles concernant l’état de forme de son effectif alors que Leeds United s’apprête à retrouver la Premier League face à Chelsea ce week-end. L’entraîneur allemand a confirmé que plusieurs joueurs clés avaient traversé la trêve internationale sans encombre et seraient disponibles pour le déplacement à Stamford Bridge.

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Gudmundsson apte : une bonne surprise pour Farke

L’entraîneur de Leeds s’est dit soulagé de voir Gabriel Gudmundsson revenir de sélection sans blessure. Le piston de 27 ans avait suscité de vives inquiétudes au sein du staff après son remplacement à la mi-temps lors de la récente victoire contre Tottenham Hotspur. Malgré la crainte d’un problème musculaire, le défenseur a beaucoup joué avec la Suède, qu’il a aidée à obtenir sa promotion en Ligue des nations. Sa disponibilité est un atout majeur pour le déplacement à Londres, notamment grâce à sa capacité à peser aussi bien en défense qu’en attaque.

« Une bonne surprise, a déclaré Farke sur le site officiel du club. J’étais un peu inquiet au début, mais tout va bien. Il semble que ce n’était qu’un problème nerveux, pas une blessure aux ischio-jambiers ou quoi que ce soit d’autre. J’étais donc content qu’il s’en sorte sans problème, et puis [le deuxième match contre la Pologne] était plus ou moins un match amical pour eux. Il a été laissé au repos lors du deuxième match. Pour être honnête, cela m’a aussi beaucoup plu. C’est donc une très bonne nouvelle pour nous, et il a déjà repris l’entraînement aujourd’hui. »

Trois autres bonnes nouvelles avant le déplacement à Stamford Bridge

Outre Gudmundsson, Leeds a vu plusieurs autres joueurs clés retrouver leur pleine forme. Anton Stach et Noah Okafor ont tous deux suivi une semaine complète d’entraînement, une étape importante dans leur rétablissement respectif. Autre bonne nouvelle, Dominic Calvert-Lewin a lui aussi repris l’entraînement après son passage en sélection anglaise. L’attaquant n’a signalé aucun problème à son retour, ce qui permet à Farke de compter sur son principal point d’appui offensif pour mener l’attaque face à l’équipe de Xabi Alonso.

« Il [Stach] a suivi une semaine complète d’entraînement. Aujourd’hui comme la semaine dernière, il alternait encore un peu entre une reprise partielle avec le groupe et un travail individuel de rééducation. C’était la même chose pour Noah [Okafor]. Tous les deux ont donc eu une semaine complète d’entraînement, ce qui leur a clairement fait du bien. Dominic [Calvert-Lewin] a lui aussi repris l’entraînement depuis son retour de sélection avec l’Angleterre, sans aucun problème. Ce sont donc de très bonnes nouvelles », a-t-il expliqué.

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Farke veut garder James Trafford les pieds sur terre

Si l’état de forme de ses joueurs était au centre des échanges, Farke a également pris le temps d’évoquer la cote grandissante du gardien James Trafford. Le jeune portier a reçu de nombreux éloges après une série de prestations héroïques, dont une performance remarquable face à l’Espagne. Farke tient toutefois à ce que Trafford ne se laisse pas griser par l’attention médiatique soudaine suscitée par ses exploits en sélection.

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« Depuis son retour, alors que tout le monde chante ses louanges, il n’a eu droit qu’à des remarques de ma part, a plaisanté Farke. Je veille ainsi à ce que, malgré son jeune âge, il reste humble et garde les pieds sur terre, parce que tous les consultants, tout le pays, tout le monde chante ses louanges en ce moment. J’ai déjà beaucoup parlé de lui : il est exceptionnel pour nous. Il a un potentiel incroyable, mais il doit encore le montrer avec régularité sur toute une saison. »

Un engouement soudain après ses exploits en sélection

Farke a relativisé l’effervescence soudaine autour des exploits de son joueur de Leeds United en sélection, affirmant que former des talents de premier plan fait tout simplement partie de l’ADN du club. L’entraîneur de Leeds ne se laisse nullement impressionner par l’attention internationale : à ses yeux, voir un joueur d’Elland Road briller sur la scène mondiale ne devrait pas surprendre le monde du football. « Tout le monde est surpris, en ce moment, de voir un joueur de Leeds United briller aussi avec son pays », a-t-il conclu.