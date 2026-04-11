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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Bonne nouvelle pour le titre de champion : Al-Nassr bat son record historique grâce à Ronaldo

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Al-Alamy entre dans l’histoire

Al-Nasr a établi un nouveau record historique en s’imposant 2-0 contre Al-Akhdoud lors de la 28^e journée du championnat saoudien Roshen.

Cette victoire témoigne de la stabilité technique et des résultats positifs dont bénéficie Al-Nassr, tant dans son efficacité offensive que dans sa discipline tactique, lui permettant de consolider sa place en tête du classement et de se rapprocher un peu plus du titre à l’approche des prochaines journées.

Avec ce succès, le club enchaîne une 14e victoire de rang en championnat, battant ainsi son précédent record de 13 victoires consécutives établi en 2013-2014.

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Coïncidence de bon augure pour les supporters d’Al-Nassr : en 2013-2014, le club avait finalement été sacré champion avec deux points d’avance sur Al-Hilal.

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À l’extérieur, le club a signé une 8^e victoire de rang, égalant ainsi sa meilleure série dans l’épreuve et confirmant sa solidité mentale comme sa maîtrise tactique.

La rencontre a été marquée par la performance brillante du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, qui a ouvert le score dès la 15e minute de la première période, se rapprochant ainsi à deux unités du cap des 100 buts en championnat.

Au classement, Al-Nassr compte désormais 73 points, tandis qu’Al-Akhdoud reste bloqué à 16 unités, à la 17e place. L’écart avec Al-Hilal, dauphin des Jaune et Bleu, est ainsi réduit à 5 points.


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