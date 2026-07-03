Bonne nouvelle pour le Feyenoord : le stade De Kuip s’apprête à vivre un nouvel épisode prometteur

Le Feyenoord a obtenu le feu vert de l'Autorité néerlandaise de la concurrence et des marchés (ACM) pour le rachat du stade De Kuip. Cette décision marque l'ultime étape formelle avant la fusion entre le club de football et son enceinte.

Début juin, lors d’une assemblée générale extraordinaire, les statuts du club ont été modifiés pour lui permettre d’acquérir la majorité des parts, soit 95 % du capital du stade.

Le feu vert de l’ACM était l’ultime condition pour finaliser l’opération. En effet, lors des grandes opérations de fusion-acquisition, l’autorité vérifie que la concurrence reste préservée sur le marché.

L’émission d’actions, d’un montant d’environ 3,7 millions d’euros, servira immédiatement à financer les travaux d’entretien indispensables du stade De Kuip. Par ailleurs, Feyenoord s’est engagé à investir entre trois et cinq millions d’euros chaque année, pendant les dix prochaines années, dans la maintenance et les améliorations des infrastructures.

Ce montant s’ajoute au loyer annuel d’environ cinq millions d’euros. Sur dix ans, le club injectera ainsi, loyer compris, 41,5 millions d’euros dans l’infrastructure. Enfin, Feyenoord s’est engagé à ne pas céder ses parts à un tiers durant les trois prochaines années.

La nouvelle direction a par ailleurs présenté le mois dernier ses projets pour l’avenir du stade : création de 10 000 places assises supplémentaires, nouvelles entrées, restauration améliorée et rattrapage de l’entretien.

La démolition complète de De Kuip et la construction d’un nouveau stade demeurent officiellement des options, même si la priorité est aujourd’hui donnée à la rénovation et à la modernisation de l’infrastructure existante, comme l’a précédemment indiqué Rijnmond. Le directeur du stade, M. De Leeuw, a précisé que ces dernières années, les études avaient porté sur des analyses techniques de la structure, des simulations financières et des projets d’aménagement du quartier environnant.

Ces projets seront affinés dans les mois à venir. Avant de trancher, la direction consultera l’ensemble des parties prenantes et des experts.