Les supporters du Real Madrid ont reçu une nouvelle choquante : leur star brésilienne Vinicius Junior manquera le Clasico tant attendu face à l'ennemi héréditaire, le Barça, après avoir écopé d'une longue suspension.

Le comité de compétition a annoncé la suspension de Vinicius Junior pour 4 matches, en raison de son expulsion lors de la rencontre contre Villarreal, samedi dernier, au stade Santiago-Bernabéu, lors de la huitième journée du championnat d'Espagne.

L'absence de la star brésilienne est ainsi confirmée pour le Clasico tant attendu contre l'ennemi héréditaire, le Barça, lors de la dixième journée de la Liga, prévu le 25 octobre sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Malgré cette nouvelle choquante pour les supporters du club de la capitale espagnole avant le Clasico, le réseau de statistiques Stats Foot a révélé un bilan positif du Real en l'absence de Vinicius Junior.

Selon ce réseau, Vinicius a manqué 10 matches de la Maison Blanche au cours des trois dernières saisons de Liga, avec une seule défaite enregistrée, pour 9 victoires.

Les supporters merengues espèrent que cette statistique se vérifiera et que leur équipe livrera un match solide pour s'imposer face au club catalan, surtout dans le contexte de la lutte acharnée qui les oppose pour le titre de Liga.

Le Real Madrid occupe la quatrième place du classement du championnat d'Espagne avec 18 points, récoltés grâce à 6 victoires et 2 défaites, à 6 points du Barça, leader avec un parcours parfait.

Rappelons que Vinicius Junior manquera également les matches contre Séville, Racing et Valence lors des 9e, 11e et 12e journées de la Liga, en plus du Clasico face au Barça lors de la dixième journée.