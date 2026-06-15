Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Bonne nouvelle pour l'Arabie saoudite : que peut faire l'Uruguay après avoir concédé l'ouverture du score en première période de son match de Coupe du monde ?

Arabie saoudite vs Uruguay
Arabie saoudite
Uruguay
Coupe du monde
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.

Les Verts visent un exploit retentissant face aux Celestes.

Au fil de son histoire, l’Uruguay a souvent peiné à remonter les déficits concédés à la mi-temps de ses matches de Coupe du monde.

Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au Hard Rock Stadium de Miami, l’Uruguay a ainsi regagné les vestiaires mené 1-0 par l’Arabie saoudite.

Selon le compte spécialisé « MrStat » sur le réseau « X », la Celeste a déjà connu 18 fois ce scénario lors de ses campagnes mondiales.

Les « Celestes » n’ont remporté qu’une seule rencontre dans ce contexte, concédé trois nuls et subi douze défaites.

La sélection saoudienne espère que l’Uruguay restera inoffensive après la pause, afin de prendre la tête du groupe H, qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert, après son match nul 0-0 lors de l’acte inaugural.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA
Coupe du monde
Uruguay crest
Uruguay
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Publicité