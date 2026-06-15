Bonne nouvelle pour l'Arabie saoudite : que peut faire l'Uruguay après avoir concédé l'ouverture du score en première période de son match de Coupe du monde ?

Au fil de son histoire, l’Uruguay a souvent peiné à remonter les déficits concédés à la mi-temps de ses matches de Coupe du monde.

Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au Hard Rock Stadium de Miami, l’Uruguay a ainsi regagné les vestiaires mené 1-0 par l’Arabie saoudite.

Selon le compte spécialisé « MrStat » sur le réseau « X », la Celeste a déjà connu 18 fois ce scénario lors de ses campagnes mondiales.

Les « Celestes » n’ont remporté qu’une seule rencontre dans ce contexte, concédé trois nuls et subi douze défaites.

La sélection saoudienne espère que l’Uruguay restera inoffensive après la pause, afin de prendre la tête du groupe H, qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert, après son match nul 0-0 lors de l’acte inaugural.