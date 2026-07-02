La sélection argentine a reçu un précieux coup de pouce moral avant d'affronter le Cap-Vert en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le défenseur Cristian Romero étant désormais prêt à disputer ce match très attendu.

Selon des sources citées par la chaîne américaine ESPN, le défenseur de Tottenham Hotspur a pris part à la séance d’entraînement de la sélection argentine, mercredi à Kansas City, aux côtés de ses coéquipiers ; il postule donc pour une place dans le onze de départ face au Cap-Vert, samedi à l’aube.

Le défenseur de 28 ans avait déclaré forfait pour la victoire 3-1 contre la Jordanie lors de la dernière journée de la phase de groupes, après s’être blessé au genou face à l’Autriche (victoire 2-0 le 22 juin).

La délégation argentine, emmenée par Lionel Messi, a pris ses quartiers mercredi soir à Fort Lauderdale (Floride) en prévision du match programmé à Miami. Les champions du monde effectueront leur dernière séance d’entraînement jeudi au centre d’entraînement de l’Inter Miami.

L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J avec trois victoires en autant de matches, s’est qualifiée pour les huitièmes de finale. Lors de la phase de groupes, Lionel Messi a inscrit six des huit buts de l’équipe.