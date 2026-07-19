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Karim Malim

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Bonne nouvelle pour l’Al-Ahly et le Raja : la Confédération africaine de football (CAF) envisagerait sérieusement d’élargir le nombre de qualifiés en Ligue des champions

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Trois clubs égyptiens et trois clubs marocains.

La Confédération africaine de football (CAF) s’apprête à valider l’une des plus grandes réformes de son histoire : l’augmentation du nombre de clubs engagés en Ligue des champions d’Afrique. une mesure qui redessinerait la carte de la compétition et offrirait à davantage de clubs la possibilité de prendre part à l’épreuve phare du continent.

Selon les dernières informations, la proposition de Hani Abu Rida, président de la Fédération égyptienne de football, visant à élargir le nombre de clubs engagés en Ligue des champions, recueille désormais un soutien large au sein de la Confédération africaine de football (CAF). Les membres du Comité exécutif ont donné leur accord de principe, en attendant une adoption officielle lors des prochaines réunions.

Selon le site marocain « Sport7 », les indicateurs sont désormais plus favorables, le dossier ayant basculé de la phase d’étude à celle des dispositions procédurales, ce qui accroît la probabilité d’une application dès la saison prochaine.

Selon la même source, la Commission des compétitions de la CAF a reporté au mois prochain la date limite de dépôt des listes des clubs engagés dans les épreuves continentales, initialement fixée à la dernière semaine de ce mois, afin d’accorder à l’instance davantage de temps pour statuer et ajuster le règlement.

Le rapport précise que cette augmentation concernera uniquement la Ligue des champions et non la Coupe de la Confédération, dont le format restera inchangé la saison prochaine.

Si cette réforme est entérinée, le Maroc figurera parmi les principaux bénéficiaires : le nombre de ses représentants en Ligue des champions passera de deux à trois clubs (Renaissance Berkane, Raja et FUS Rabat), conformément aux places qualificatives obtenues en fin de saison dernière.

En revanche, la Coupe de la Confédération ne sera pas concernée par ce changement, ce qui maintient à deux le nombre de représentants marocains (FAR et Wydad).

Si le projet est validé, l’Égypte alignera elle aussi trois représentants : Al-Ahly, Pyramids et Zamalek, ce qui devrait accentuer l’intensité et le suspense de l’épreuve reine.

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