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Bonne nouvelle pour l’Al-Ahly : Abou Rida sollicite une place supplémentaire en Ligue des champions de la CAF

CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Zamalek SC
Pyramids FC
Al Ahly SC
Égypte

Hani Abu Rida, président de la Fédération égyptienne de football, a adressé une lettre officielle à la Confédération africaine de football afin de solliciter l’élargissement du nombre de clubs égyptiens admis en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

Le Zamalek et Pyramids s’apprêtent à représenter l’Égypte en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine, tandis que l’Al-Ahly, troisième du dernier championnat égyptien, évoluera en Coupe de la Confédération.

La page X de la Fédération égyptienne a diffusé le communiqué officiel, dans lequel Abu Rida propose d’accorder une place supplémentaire à chaque association membre de la CAF.

Selon le communiqué, cette demande s’appuie sur les performances des fédérations africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2026.

Le communiqué précise : « En conséquence, le quota de certaines fédérations pourrait passer, selon les critères de classement en vigueur, à trois clubs en Ligue des champions d’Afrique et à trois clubs en Coupe de la Confédération, les clubs supplémentaires entrant en lice dès les tours préliminaires. »

Si cette requête est validée, Al-Ahly rejoindrait donc Zamalek et Pyramids en Ligue des champions, évitant ainsi la Coupe de la Confédération.

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