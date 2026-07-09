Hani Abu Rida, président de la Fédération égyptienne de football, a adressé une lettre officielle à la Confédération africaine de football afin de solliciter l’élargissement du nombre de clubs égyptiens admis en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

Le Zamalek et Pyramids s’apprêtent à représenter l’Égypte en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine, tandis que l’Al-Ahly, troisième du dernier championnat égyptien, évoluera en Coupe de la Confédération.

La page X de la Fédération égyptienne a diffusé le communiqué officiel, dans lequel Abu Rida propose d’accorder une place supplémentaire à chaque association membre de la CAF.

Selon le communiqué, cette demande s’appuie sur les performances des fédérations africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2026.

Le communiqué précise : « En conséquence, le quota de certaines fédérations pourrait passer, selon les critères de classement en vigueur, à trois clubs en Ligue des champions d’Afrique et à trois clubs en Coupe de la Confédération, les clubs supplémentaires entrant en lice dès les tours préliminaires. »

Si cette requête est validée, Al-Ahly rejoindrait donc Zamalek et Pyramids en Ligue des champions, évitant ainsi la Coupe de la Confédération.