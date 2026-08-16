Bonne nouvelle pour Feyenoord : Jeyland Mitchell va être transféré pour huit millions d’euros

Jeyland Mitchell tient le transfert qu’il souhaitait, selon l’expert du marché Fabrizio Romano. Sturm Graz a trouvé un accord pour la vente du Costaricien, qui va rejoindre le RC Strasbourg pour environ huit millions d’euros.

Le transfert du défenseur central se dessinait déjà depuis quelque temps. Il y a trois jours, Romano a indiqué que Strasbourg était concrètement sur le dossier et avait formulé une offre de cinq millions d’euros pour le droitier. Graz a accepté une offre de huit millions, bonus compris.

En 2024, Feyenoord a versé environ 2,5 millions d’euros à la LD Alajuelense pour recruter Mitchell. Réparties sur 9 matches, les apparitions du stoppeur puissant physiquement sous le maillot du club de Rotterdam se sont finalement limitées à 99 minutes.

À l’été 2025, Feyenoord a prêté Mitchell à Graz, qui a levé l’option d’achat dans le contrat un an plus tard et versé environ deux à trois millions d’euros à De Kuip. Feyenoord a également négocié un pourcentage à la revente dont le montant n’a pas été précisé.

Mitchell est devenu un élément incontournable et a finalement disputé 32 matches avec le club autrichien. Le défenseur voulait toutefois franchir le pas vers la Ligue 1 et a désormais obtenu gain de cause.

Strasbourg a terminé huitième de Ligue 1 la saison dernière, manquant de peu une qualification européenne. L’international néerlandais Emanuel Emegha a quitté le club cet été pour rejoindre Chelsea.

Le propriétaire de Strasbourg, BlueCo, a pour le moment été plutôt discret sur le marché des transferts, contrairement au club frère Chelsea. Diogo Sousa est arrivé en provenance du Vitória SC pour dix millions d’euros, et Giovanni Reyna évolue désormais lui aussi au club. L’ancien enfant prodige, qui n’a toujours que 23 ans, a été recruté pour 3 millions d’euros en provenance du Borussia Mönchengladbach.