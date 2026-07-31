Dans le podcast Kick-off de De Telegraaf, Mike Verweij révèle le prix demandé par le RB Leipzig pour Lutsharel Geertruida. Plus tôt cette semaine, il est apparu que le PSV s’était officiellement manifesté auprès du club allemand, mais Feyenoord étudie lui aussi soudainement les possibilités.

Leipzig réclame un montant conséquent pour le joueur de Rotterdam, recruté à Feyenoord en 2024. Le club d’Eindhoven veut réserver de l’argent pour renforcer sa défense, ce qui explique pourquoi Myron Boadu n’a finalement pas reçu de proposition de contrat.

« Le PSV a bien sûr déjà Alassane Pléa, Ricardo Pepi et Guus Til en attaque », explique Verweij. « À Eindhoven, Geertruida est très clairement cité comme un renfort pour l’arrière-garde », confirme-t-il.

Le journaliste explique ensuite que son collègue Jeroen Kapteijns en sait davantage sur la situation du défenseur. « Son arrivée semble encore lointaine, car le PSV préférerait le prendre en prêt, alors que Leipzig réclame un montant de vingt millions d’euros. »

Verweij souligne qu’un transfert n’est pour l’instant pas imminent. « Plus tard dans la période des transferts, cela pourrait encore se faire, mais je ne pense pas que cela se règle aujourd’hui. »

Geertruida a été prêté la saison dernière à Sunderland, qui a décidé de ne pas lever l’option d’achat. À Leipzig, il ne semble pas entrer dans les plans et il est autorisé à chercher un autre club.

Le Eindhovens Dagblad a indiqué que le club d’Eindhoven aurait déjà trouvé un accord personnel avec l’international néerlandais, mais qu’il n’existe pas encore d’accord avec le club allemand. Entre-temps, Feyenoord aussi, selon Feyenoord Transfermarkt, a eu vent de la situation et le club s’est manifesté auprès de l’entourage de Geertruida.