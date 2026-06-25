Le latéral portugais João Cancelo s’apprête à prolonger son contrat avec le FC Barcelone pour la saison à venir. Ses performances remarquées lors de la Coupe du monde 2026 ont relancé le débat sur son avenir au sein du club catalan.

Prêté par Al-Hilal lors du mercato d’hiver, le latéral droit a retrouvé son meilleur niveau ces derniers mois, aussi bien avec le Barça qu’avec la sélection portugaise au Mondial.

Selon le journal espagnol « SPORT », la direction du FC Barcelone se dit pleinement satisfaite de ses performances dans la compétition, tant sur le plan technique que physique.

Le journal souligne que la direction sportive et le conseil d’administration sont convaincus de l’utilité de conserver le latéral, vu comme un maillon essentiel du projet sportif à venir.

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Malgré cette volonté affichée, le principal obstacle demeure les exigences financières d’Al-Hilal.

Selon certaines informations, le club saoudien ne voudrait pas le céder pour moins de 25 millions d’euros, une somme que la direction blaugrana estime élevée au regard de sa situation financière actuelle.

Toutefois, ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde pourraient faire évoluer la situation dans les mois à venir, tant sa valeur sportive et marchande continue de grimper, sans oublier l’estime que lui portent l’entraîneur et la direction sportive.