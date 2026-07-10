Cette édition met en scène l'un des duos les plus redoutables de l'histoire de la Coupe du monde, à savoir la formidable complicité entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé au sein de l'équipe de France.

Le duo a propulsé les Bleus en demi-finale pour la troisième édition consécutive, en dominant le Maroc 2-0 jeudi dernier. Mbappé a ouvert le score à la 60^e minute, avant que Dembélé n’enfonce le clou six minutes plus tard.

Selon le site spécialisé Opta, les Bleus sont la première sélection depuis le Brésil 2002 (Ronaldo et Rivaldo) à aligner deux joueurs ayant marqué au moins cinq buts lors d’une même édition de la Coupe du monde.

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Un doublé historique qui rappelle celui de la Seleção en 2002, victorieuse en finale contre l’Allemagne.

Lors de cette édition, Ronaldo avait inscrit 8 buts et avait été sacré meilleur buteur de la compétition, tandis que Rivaldo en avait marqué 5 autres, formant un duo inoubliable.

Mbappé, auteur de 8 réalisations, coiffe actuellement le classement des buteurs aux côtés de l’Argentin Lionel Messi, tandis que Dembélé totalise 5 unités.

Le duo pourrait même battre le record historique détenu par « La Fenomène » et Rivaldo, puisqu’il affrontera le vainqueur du match Espagne-Belgique en demi-finale, avec la possibilité de disputer une rencontre supplémentaire en cas de qualification pour la finale.