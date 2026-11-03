Bonne nouvelle au bon moment pour le Bayern Munich ! Manuel Neuer prêt pour le choc face à l’Atlético, l’équipe de Kompany retrouve son capitaine

Le Bayern Munich a reçu une excellente nouvelle avant son match crucial de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid : son capitaine Manuel Neuer a été déclaré apte à jouer. Le gardien expérimenté devrait retrouver sa place dans le onze de départ après avoir surmonté un problème persistant au pied qui l’avait tenu à l’écart des compétitions nationales.
Le capitaine de retour pour un test européen
Vincent Kompany devrait retrouver son leader le plus influent pour le déplacement au Metropolitano, un retour qui pourrait donner un avantage psychologique majeur au géant allemand. Après une brève absence, le gardien de 38 ans a reçu le feu vert pour disputer cette rencontre européenne à fort enjeu. Selon les informations de Florian Plettenberg, Neuer sera titulaire ce soir contre l’Atlético, sauf circonstance exceptionnelle dans les dernières heures de préparation.
Le retour du champion du monde intervient à un moment crucial pour les Bavarois, qui cherchent à consolider leur position dans la nouvelle phase de ligue de la compétition. La présence de Neuer dans le groupe a été confirmée après sa participation à l’intégralité de l’entraînement collectif à la Säbener Straße, avant que l’équipe ne prenne l’avion pour Madrid.
Sa disponibilité apporte de la stabilité à une défense qui a fait l’objet de critiques pendant sa récente absence. Le retour du capitaine dans les buts ne tient pas seulement à sa capacité à arrêter les tirs, mais aussi à la qualité reconnue de sa relance et à son autorité vocale depuis l’arrière, des atouts essentiels face à l’équipe disciplinée et agressive de Diego Simeone.
Neuer surmonte ses récents problèmes physiques
L’absence de Neuer s’est fait sentir alors qu’il a manqué trois matches consécutifs, en championnat et en coupe. Le capitaine a dû renoncer aux victoires contre Fribourg et Magdebourg, ainsi qu’au match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund, en raison d’une irritation d’un tendon du pied. Le club a fait preuve de prudence pour éviter toute séquelle à long terme, mais le staff médical est désormais satisfait de son état.
L’entraîneur intérimaire Aaron Danks a confirmé les perspectives positives concernant son état physique, indiquant que Neuer et Michael Olise étaient tous deux « disponibles » et que le staff devait « simplement voir s’ils sont prêts à débuter ou s’ils entreront en jeu depuis le banc ».
Hamann s’interroge sur l’avenir de Neuer à long terme
Malgré ces nouvelles positives concernant le gardien, le débat sur l’avenir du poste de gardien au Bayern continue de couver en arrière-plan. L’ancien joueur du Bayern Dietmar Hamann s’est inquiété de la fréquence des petits pépins physiques de Neuer, laissant entendre qu’une relève pourrait bientôt s’imposer.
Évoquant la situation actuelle, Hamann a déclaré au sujet de Neuer : « C’est le numéro un. Mais maintenant, il manque un match ici, puis un autre là, et j’ai de plus en plus l’impression qu’on cherche à maintenir un équilibre délicat. » Le consultant a même suggéré de mettre à l’essai des solutions plus jeunes, estimant que le club ne devait pas faire d’exception sur la seule base des accomplissements passés au moment de préparer l’avenir.
J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »
« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »
« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »