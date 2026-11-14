Boniek : « Guardiola a tué le football, j’aime la façon dont joue la Lazio »

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Zibì Boniek, ancien international polonais passé par la Juventus et la Roma, et actuel vice-président de l’UEFA, s’attarde notamment sur Pep Guardiola et Diego Armando Maradona dans un entretien accordé au Corriere dello Sport.

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Sur Guardiola : « J’ai beaucoup d’estime pour Guardiola, mais il a tué le football. Son football, c’est toi à moi, moi à toi, toi à moi, moi à toi. On va à droite, on revient à gauche et, à la fin du match, on a fait 1 788 passes. Ça ne m’amuse pas. J’aime les équipes qui jouent de manière verticale, qui cherchent à marquer. J’aime les équipes qui vont de l’avant. Cette année, par exemple, j’aime la façon dont joue la Lazio, justement parce qu’elle joue verticalement et prend des risques. Ou encore Frosinone : ils risquent d’en encaisser trois, mais ils peuvent en marquer quatre ou cinq. La Roma joue de la même manière. Mancini, qui est défenseur central, ou même Hermoso, on les retrouve souvent dans la surface de réparation adverse. Moi, j’aime le football où l’on cherche à marquer de la manière la plus simple possible, en peu de passes. Peu de passes, mais rapides. C’est pour cela que je pense qu’aujourd’hui, la lenteur est bannie du football. Aujourd’hui, les joueurs lents ne font plus l’affaire. Et la passe en retrait, c’est quelque chose qui te tue. »

Sur Maradona et sa comparaison à distance avec Lionel Messi : « Ce sont deux phénomènes absolus, mais il y a une différence fondamentale : Diego a joué dans un football où l’on commettait beaucoup de fautes, Lionel dans un monde où l’on ne peut pas toucher sur le terrain. Le traitement que les défenseurs réservaient à Maradona n’est pas comparable à celui d’aujourd’hui. Diego est unique, même s’il a eu une vie extrêmement compliquée. Si tu me demandes de choisir, je choisis toujours Maradona. Je vais te raconter une anecdote : un jour, on jouait Juventus-Napoli. À la mi-temps, on rentre au vestiaire et quelqu’un dit : "Il faut donner deux coups de marteau à Maradona, parce qu’il fait ce qu’il veut." On retourne sur le terrain et personne ne le touche, parce qu’on l’admirait trop. Il était tout simplement trop fort. Diego était aussi un bon garçon et il était très sympathique. Je l’adore. »