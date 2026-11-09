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Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp abordera la prochaine trêve internationale avec Marc-Andre ter Stegen comme numéro un. Mais est-ce le bon choix ?

L’équipe d’Allemagne entame sa dernière trêve internationale de l’année. Les deux ultimes rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations, contre la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre), seront décisives pour la qualification en quarts de finale. Jürgen Klopp a choisi Marc-Andre ter Stegen comme gardien numéro un, ainsi qu’il l’a clairement indiqué jeudi dernier, lors de l’annonce de sa liste. Mais est-ce vraiment le bon choix ?

Qu’est-il arrivé à ter Stegen au FC Barcelone ?

Ces dernières années ont été tout sauf faciles pour ter Stegen. Ses ennuis ont commencé en septembre 2024, lorsqu’une rupture du tendon rotulien l’a privé de presque toute la saison 2024/25 avec le FC Barcelone. À peine remis de cette blessure au genou, il a de nouveau été confronté à des problèmes de dos.

Le coup a été particulièrement dur pour le gardien lorsque les Catalans ont décidé de tourner la page en recrutant Joan Garcia, en provenance de l’Espanyol Barcelone, leur rival local. Le capitaine ter Stegen a été purement et simplement écarté par les dirigeants et l’entraîneur Hansi Flick, difficile de le décrire autrement. De numéro un, il est passé au rang de troisième gardien dans la hiérarchie, derrière Garcia et Wojciech Szczesny.

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Sur les deux saisons entre 2024 et 2026, ter Stegen n’a ainsi disputé que dix matches officiels : neuf avec le FC Barcelone et un avec le FC Gérone, où il avait été prêté durant l’hiver. Mais là encore, la malchance l’a poursuivi. Une blessure à la cuisse l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de 160 jours. Après une longue période marquée par les coups d’arrêt, les choses s’améliorent toutefois peu à peu pour lui.

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Ter Stegen retrouve son éclat à Amsterdam

Après ce passage décevant à Gérone, un nouveau prêt a suivi en août, cette fois à l’Ajax Amsterdam. Malgré une saison précédente ratée, achevée à la cinquième place de l’Eredivisie, le club le plus titré des Pays-Bas reste un géant européen et représente un tout autre défi sportif que Gérone. Ce départ pour Amsterdam devait lui offrir une nouvelle occasion de retrouver sa place au plus haut niveau.

Les premières semaines ont toutefois montré que ce retour ne se ferait pas tout seul. Après une longue période sans jouer régulièrement, le gardien de 34 ans paraissait d’abord visiblement rouillé. Une erreur en Ligue Conférence, puis une prestation décevante lors du choc de championnat contre le PSV Eindhoven, lui ont notamment valu des critiques. Mais à mesure qu’il enchaînait les matches, le natif de Mönchengladbach s’est rapproché de son meilleur niveau. Aux Pays-Bas, les doutes des débuts ne se font désormais presque plus entendre. L’enthousiasme a pris leur place.

IMAGO

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« Comme un gardien de hockey sur glace » : ter Stegen impressionne la presse néerlandaise et ses coéquipiers

Cette progression a connu un premier sommet il y a quelques semaines, lors du match de championnat contre le Sparta Rotterdam. Dans ce qui constitue sans doute sa meilleure prestation à ce jour sous le maillot de l’Ajax, ter Stegen a été l’homme du match lors de la victoire 2-1. Il a d’abord rattrapé une très mauvaise passe de Julian Brandt grâce à un arrêt exceptionnel en face-à-face avec Mitchell van Bergen. Il s’est ensuite interposé à plusieurs reprises sur sa ligne et, grâce à ses réflexes, a presque à lui seul préservé ce court avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Sa prestation n’est pas passée inaperçue dans les médias néerlandais. Dans sa chronique pour Voetbal International, l’ancien professionnel Hans Kraay ne tarissait pas d’éloges : « L’Ajax a été acculé pendant 45 minutes. Ter Stegen a sauvé les trois points à son équipe grâce à des arrêts fantastiques. Ce n’est vraiment pas un amateur ! Qu’est-ce qu’il a été bon ! » Deux actions ont particulièrement impressionné Kraay : « L’arrêt en face-à-face contre Mitchell van Bergen, où il réagit presque comme un gardien de hockey sur glace, c’est sa spécialité. Aucun autre gardien d’Eredivisie n’aurait arrêté la tête de Milan Zonneveld à seulement deux mètres du but. »

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Van Bergen lui-même n’en revenait pas de la vitesse de réaction du gardien de l’équipe nationale : « Normalement, dès qu’on frappe, on sent si on a bien touché le ballon et s’il va entrer. J’ai tout de suite su que ma frappe était bonne, mais il a eu cette réaction sortie de nulle part. C’était assez fou. »

Les performances de ter Stegen, qui n’a pas encaissé de but à quatre reprises en douze matches de championnat, ont largement contribué à la nette amélioration de l’Ajax ces dernières semaines. En Eredivisie, le club le plus titré du pays occupe désormais la troisième place, à un seul point du leader, le PSV.

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Kenneth Perez s’est montré tout aussi enthousiaste dans l’émission ESPN « Dit Was Het Weekend ». Pour l’ancien joueur de l’Ajax, ter Stegen est un gardien « qui rapporte des points à son équipe ». Il a souligné que l’Allemand était « un gardien d’un type complètement différent de presque tous les autres en Eredivisie ». Son verdict final était sans équivoque : ter Stegen est « d’une classe à part ».

Le gardien de 34 ans impressionne aussi ses propres coéquipiers, comme en témoigne une déclaration amusante de Tolu Arokodare. Au quotidien belge Het Laatste Nieuws, l’attaquant a vanté les qualités de son gardien, d’une manière un peu particulière : « Ter Stegen me rend fou à l’entraînement. Parfois, c’est incroyablement frustrant de le voir arrêter tir après tir. Dans ces moments-là, on a envie de le frapper. »

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« Il aborde ces matches en numéro un » : Klopp mise sur ter Stegen

En équipe nationale aussi, les choses vont désormais mieux pour ter Stegen. Lors de l’Euro 2024 à domicile, il avait dû se contenter, comme pendant la majeure partie de sa carrière avec la sélection allemande, d’un rôle de remplaçant derrière Manuel Neuer. Une blessure l’a ensuite écarté des terrains, si bien qu’il a également manqué la Coupe du monde en Amérique du Nord. Il n’a ainsi vécu ni les remous autour d’Oliver Baumann au poste de gardien ni le retour temporaire de Neuer.

Après l’annonce par ce dernier de sa nouvelle retraite internationale, la voie s’est enfin rouverte pour ter Stegen. En septembre, après 15 mois d’absence, il a fait son retour sous le maillot allemand contre les Pays-Bas. À l’époque, le gardien de 34 ans était encore en train de retrouver son meilleur niveau et n’avait donc pas pleinement convaincu. Il a depuis définitivement gagné la confiance de Klopp : « Ter Stegen aborde ces matches en numéro un », a expliqué le sélectionneur de 59 ans.

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Klopp n’a pas justifié sa décision par les seules performances actuelles de ter Stegen à l’Ajax : « Marc réalise une excellente saison à Amsterdam. La question n’est pas non plus de savoir qui fait les meilleurs arrêts en ce moment. Pour les gardiens, il faut dégager une grande stabilité. Comment puis-je orienter le jeu de mon équipe lorsqu’elle a le ballon ? Et si nous défendons avec une ligne haute, comment anticiper ces situations ? »

Ce choix est loin d’être irréfléchi, d’autant que Jonas Urbig apparaît déjà comme un successeur potentiel prometteur. Alexander Nübel, qui joue à Besiktas et a lui aussi été convoqué pour cette trêve internationale aux côtés de ter Stegen et d’Urbig, est également un candidat sérieux. Loris Karius, le gardien de Schalke, est lui aussi actuellement en grande forme, mais n’a pas été sélectionné.

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Klopp préfère néanmoins ne pas forcer, pour l’instant, un changement de génération au poste de gardien. Plutôt que d’écarter ter Stegen malgré tout ce qu’il a accompli, il mise d’abord sur son expérience. Dans le même temps, il laisse à Urbig, qui n’a que 23 ans et reste officiellement la doublure de Neuer au Bayern, un temps précieux pour progresser sans subir une trop forte pression.

Getty Images

« Ter Stegen ne le mérite pas » : le choix de Klopp suscite des critiques

La décision de Klopp ne fait toutefois pas l’unanimité. Le consultant de Sky Dietmar Hamann s’est montré particulièrement direct : « Je ne comprends pas pourquoi ter Stegen le mérite. Il s’est gravement blessé. C’est l’une des raisons pour lesquelles Neuer est revenu. Il faut aussi dire qu’il n’a pas été bon dans les buts de l’équipe nationale. » Les performances de ter Stegen à l’Ajax ne semblent pas davantage convaincre Hamann : « Je ne pense pas qu’il le mérite. Il est certainement bon à Amsterdam, mais Nübel l’est aussi en Turquie. Et il y a des arguments pour dire que Karius est le meilleur gardien d’Allemagne. »

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Une chose est sûre : ter Stegen évolue actuellement à un excellent niveau et n’a pas été aussi proche de sa meilleure forme, celle de ses années les plus fastes au FC Barcelone, depuis longtemps. Il doit maintenant confirmer ces performances sous le maillot allemand. Les prochains matches contre la Serbie et la Grèce lui donneront l’occasion de justifier la confiance de Klopp et de faire taire ses détracteurs en Allemagne.