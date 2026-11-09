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Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp abordera la prochaine trêve internationale avec Marc-Andre ter Stegen comme gardien numéro un. Mais est-ce le bon choix ?

L’équipe nationale allemande entame sa dernière trêve internationale de l’année. Lors de ses deux derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations, contre la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre), elle jouera sa qualification pour les quarts de finale. Le sélectionneur Jürgen Klopp a choisi Marc-Andre ter Stegen comme gardien numéro un, ainsi qu’il l’a clairement indiqué jeudi dernier, lors de l’annonce de sa liste. Mais ce choix est-il vraiment le bon ?

Qu’est-il arrivé à ter Stegen au FC Barcelone ?

Ces dernières années ont été tout sauf faciles pour ter Stegen. Son calvaire a commencé en septembre 2024, lorsqu’il s’est déchiré le tendon rotulien, manquant ainsi presque toute la saison 2024-2025 avec le FC Barcelone. À peine remis de sa blessure au genou, il a de nouveau souffert de problèmes de dos.

Le coup a été particulièrement dur pour le gardien lorsque les Catalans ont décidé de tourner la page en recrutant Joan Garcia, en provenance de leur rival local, l’Espanyol Barcelone. Les dirigeants et l’entraîneur Hansi Flick ont tout bonnement écarté leur capitaine ter Stegen, il n’y a pas d’autre façon de le dire. De numéro un, il est devenu le troisième gardien dans la hiérarchie, derrière Garcia et Wojciech Szczesny.

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Sur les deux saisons comprises entre 2024 et 2026, ter Stegen n’a ainsi disputé que dix matches officiels : neuf avec le FC Barcelone et un avec le FC Gérone, où il a été prêté durant l’hiver. Mais là encore, la malchance l’a poursuivi sur le plan physique. Une blessure à la cuisse l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de 160 jours. Après une longue période marquée par les coups d’arrêt, les choses s’améliorent toutefois peu à peu pour ter Stegen.

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Ter Stegen renaît à Amsterdam

Après cet épisode décevant à Gérone, un nouveau prêt a suivi en août, cette fois à l’Ajax Amsterdam. Malgré une saison précédente ratée, achevée à la cinquième place de l’Eredivisie, le club le plus titré des Pays-Bas reste un géant européen, d’un tout autre calibre sportif que Gérone. Ce départ pour Amsterdam devait lui offrir une nouvelle chance de retrouver sa place au plus haut niveau.

Les premières semaines ont toutefois montré que le chemin ne serait pas facile. Après une longue période sans jouer régulièrement, le joueur de 34 ans semblait d’abord manquer nettement de rythme. Une erreur en Ligue Conférence, puis une prestation décevante lors du choc de championnat contre le PSV Eindhoven, lui ont notamment valu des critiques. Mais à mesure qu’il accumulait les matches, le natif de Mönchengladbach s’est rapproché de son meilleur niveau. Aux Pays-Bas, les doutes des débuts se font désormais à peine entendre. Ils ont peu à peu laissé place à l’enthousiasme autour de ter Stegen.

IMAGO

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« Comme un gardien de hockey sur glace » : ter Stegen séduit la presse néerlandaise et ses coéquipiers

Cette progression a connu un premier sommet il y a quelques semaines, lors du match de championnat contre le Sparta Rotterdam. Dans ce qui constitue probablement sa meilleure prestation à ce jour sous le maillot de l’Ajax, ter Stegen a été l’homme du match lors de la victoire 2-1. Il a d’abord rattrapé une très mauvaise passe de Julian Brandt grâce à un arrêt exceptionnel en face-à-face devant Mitchell van Bergen. Il a ensuite sauvé plusieurs ballons sur sa ligne et, grâce à ses réflexes, a presque préservé à lui seul ce court avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Sa prestation n’est pas passée inaperçue dans les médias néerlandais. Dans sa chronique pour Voetbal International, l’ancien professionnel Hans Kraay l’a couvert d’éloges : « L’Ajax a été acculé pendant 45 minutes. Ter Stegen a sauvé les trois points à son équipe grâce à des arrêts fantastiques. Cet homme n’est vraiment pas un amateur ! Bon sang, qu’est-ce qu’il a été bon ! » Kraay a été particulièrement impressionné par deux actions : « L’arrêt en face-à-face devant Mitchell van Bergen, sur lequel il réagit presque comme un gardien de hockey sur glace, c’est sa spécialité. Aucun autre gardien d’Eredivisie n’aurait arrêté la tête de Milan Zonneveld à seulement deux mètres du but. »

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Van Bergen lui-même n’en revenait pas de la vitesse de réaction du gardien international : « Normalement, au moment de frapper, on sent déjà si on a bien touché le ballon et s’il va entrer. J’ai tout de suite su que ma frappe était bonne, mais cette réaction est sortie de nulle part. C’était assez fou. »

Les performances de ter Stegen, qui a gardé sa cage inviolée à quatre reprises en douze matches de championnat, ont largement contribué à la nette stabilisation de l’Ajax ces dernières semaines. Le club le plus titré des Pays-Bas occupe désormais la troisième place de l’Eredivisie, à un seul point du leader, le PSV.

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Kenneth Perez s’est montré tout aussi enthousiaste dans l’émission « Dit Was Het Weekend » d’ESPN. Pour l’ancien joueur de l’Ajax, ter Stegen est un gardien « qui rapporte des points à son équipe ». Il a souligné que l’Allemand était « un type de gardien très différent de presque tous les autres en Eredivisie ». Son verdict final est sans équivoque : ter Stegen est « d’une classe à part ».

Une déclaration amusante de son coéquipier Tolu Arokodare montre que le joueur de 34 ans impressionne aussi dans son propre vestiaire. Auprès du quotidien belge Het Laatste Nieuws, l’attaquant a vanté les qualités de son gardien, d’une façon plutôt inhabituelle : « Ter Stegen me rend fou à l’entraînement. Parfois, c’est incroyablement frustrant de le voir arrêter tir après tir. On a alors envie de le frapper. »

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« Il abordera ces matches comme numéro un » : Klopp mise sur ter Stegen

Les choses vont désormais mieux pour ter Stegen en équipe nationale également. Lors de l’Euro 2024 à domicile, comme pendant la majeure partie de sa carrière avec la sélection allemande, il a dû se contenter du rôle de remplaçant derrière Manuel Neuer. Une blessure l’a ensuite éloigné des terrains, si bien qu’il a également manqué la Coupe du monde en Amérique du Nord. Il n’a ainsi eu à vivre ni la situation dramatique des gardiens autour d’Oliver Baumann, ni le retour provisoire de Neuer.

Après que ce dernier a annoncé prendre à nouveau sa retraite internationale, la voie s’est enfin dégagée pour ter Stegen. En septembre, après 15 mois d’absence, il a fait son retour sous le maillot allemand contre les Pays-Bas. À l’époque, le joueur de 34 ans cherchait encore à retrouver son meilleur niveau et n’avait donc pas pleinement convaincu. Depuis, il a définitivement gagné la confiance de Klopp : « Ter Stegen abordera ces matches comme numéro un », a déclaré le sélectionneur de 59 ans.

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Klopp n’a pas justifié sa décision par les seules performances actuelles de ter Stegen à l’Ajax : « Marc réalise une excellente saison à Amsterdam. Il ne s’agit pas non plus de savoir qui fait les meilleurs arrêts en ce moment. Pour les gardiens, il est question d’une grande stabilité qu’ils doivent dégager. Comment puis-je orienter le jeu de mon équipe lorsqu’elle a le ballon ? Et si nous défendons avec une ligne haute, comment puis-je anticiper ces situations ? »

Ce choix n’a rien d’imprudent, d’autant qu’un successeur potentiel prometteur, Jonas Urbig, est déjà prêt. Alexander Nübel, de Besiktas, convoqué pour cette trêve internationale aux côtés de ter Stegen et d’Urbig, est lui aussi un candidat sérieux. Loris Karius, de Schalke, affiche également une excellente forme actuellement, mais n’a pas été sélectionné.

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Klopp renonce néanmoins, pour le moment, à forcer un changement de génération au poste de gardien. Plutôt que d’écarter ter Stegen malgré tout ce qu’il a accompli, il mise d’abord sur son expérience. Il donne en même temps au jeune Urbig, âgé de seulement 23 ans et toujours remplaçant désigné de Neuer au Bayern, un temps précieux pour progresser sans subir une trop forte pression.

Getty Images

« Ter Stegen ne le mérite pas » : la décision de Klopp suscite des critiques

La décision de Klopp ne fait toutefois pas l’unanimité. Le consultant de Sky Dietmar Hamann s’est montré particulièrement catégorique : « Je ne comprends pas pourquoi ter Stegen le mérite. Il s’est gravement blessé. C’est l’une des raisons pour lesquelles Neuer est revenu. Il faut aussi dire qu’il n’a pas été bon dans les buts en équipe nationale. » Les performances de ter Stegen à l’Ajax ne suffisent manifestement pas non plus à convaincre Hamann : « Je ne pense pas qu’il le mérite. Il joue certainement bien à Amsterdam, mais Nübel en fait autant en Turquie. Et il y a des arguments pour dire que Karius est le meilleur gardien d’Allemagne. »

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Le fait est que ter Stegen évolue actuellement à un excellent niveau et n’a jamais été aussi proche depuis longtemps de sa meilleure forme, celle de ses années les plus fructueuses au FC Barcelone. Il doit désormais confirmer ces performances sous le maillot allemand. Les prochains matches contre la Serbie et la Grèce lui donneront l’occasion de justifier la confiance de Klopp et de faire taire ses détracteurs en Allemagne.