"Toujours au bon endroit", "une terrible frappe de loin", "il voit plus loin que la première passe" : Fabian Ruiz raconté par ses entraîneurs

Quique Setién, Ancelotti, Gattuso, Luciano Spalletti et Luis Enrique ont tous entraîné Fabian Ruiz et ne tarissent pas d'éloges à son égard.

Fabian Ruiz s'est engagé mardi soir avec le PSG jusqu'en juin 2027. Le milieu de terrain espagnol a été formé au Betis Séville (2014-2018) a été prêté à Elche (janvier-juin 2017) avant de rejoindre le Napoli (2018-2022).

Souvent comparé à Redondo, Fabian Ruiz a toujours fait l'unanimité auprès de ses entraîneurs. Et ce sont eux qui parlent le mieux de ce joueur. Petit florilège des déclarations de ses anciens mentors qui ont tous été sous son charme.

Au Betis, Setién ne voulait pas s'en séparer

Le premier d'entre eux est Quique Setién, qui fut son entraîneur au Betis Séville pendant une saison (2017-2018). A l'époque, Fabian Ruiz revenait d'un prêt à Elche en D2. Et pour Setién, il était hors de question de laisser filer une telle pépite.

« Quand je suis arrivé de Las Palmas, j'ai tout de suite vu le potentiel de Fabian et j'ai décidé de le garder car le Barça voulait payer un million d'euros pour le recruter et le faire jouer dans son équipe réserve », confiait Quique Setién à Radio MARCA en septembre 2019.

A l'époque, Setién pointait encore quelques faiblesses : « Il doit encore améliorer certaines choses mais il apprend vite et à une grande marge de progression. Naples a déboursé 30 millions d'euros pour l'acheter. S'il était resté au Betis, il vaudrait 60 millions. »

Ancelotti, Gattuso et Spalletti tour à tour sous le charme de Ruiz au Napoli

Quand il arrive au Napoli à l'été 2018, Fabian Ruiz est entraîné par Carlo Ancelotti. Si le manager italien l'utilise peu en début, il lui donne au fur et à mesure un temps de jeu conséquent.

Les louanges ne tardent pas à venir, notamment après un match nul du Napoli contre la Roma le 28 octobre 2018 : « Ce soir, c'était l'un des meilleurs sur le terrain. C'est un grand joueur, il est régulier et omniprésent. En phase défensive, il se positionne à gauche. Il se trouve toujours au bon endroit. L'année dernière, au Betis, il jouait à droite mais il différent qu'au Betis mais il a du talent et très mature pour son âge. Est-ce qu'il est sous-estimé ? Pas par nous ni par le Betis qui nous a fait payer 30 millions d'euros pour lui. »

En décembre 2019, Ancelotti est remplacé sur le banc napolitain par Gennaro Gattuso. Celui-ci n'ira pas par quatre chemins pour dire tout le bien qu'il pense de Fabian Ruiz en avril 2020 : « Il va marquer son époque. »

C'est ensuite Spalletti qui prend les rênes du Napoli en mai 2021. Là encore, Fabian Ruiz impressionne rapidement son entraîneur, comme après un succès 4-0 contre l'Udinese en septembre 2021 : « Fabian voit plus loin que la première passe, il sent le jeu. Il n'est pas super rapide, mais pour ce rôle de regista (meneur de jeu en position reculée, n.d.l.r.), il peut s'inscrire dans la durée et devenir un joueur de premier plan. »

« Il ne lui manque rien pour ce rôle, j'ai décidé d'en faire le véritable regista car il est celui qui touche le plus de ballons dans un match, il est au milieu de toutes les actions. À mon avis, même s'il est polyvalent, c'est son meilleur poste. C'est un joueur technique et physique. S'il parvient à exprimer toutes ses qualités, il peut apporter énormément à l'équipe », réaffirmera le coach en avril 2022.

L'avenir de la Roja selon Luis Enrique

Ses bonnes prestations au Napoli vont attirer l'œil de Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja. Fabian Ruiz est convoqué pour la première fois en mars 2019 pour des matches face à la Norvège et Malte.

Si le joueur manquera le rassemblement en raison d'une grippe, Luis Enrique expliquera pourquoi il a fait appel à lui avant son forfait : « il a une frappe de loin terrible. On le suivait depuis longtemps car il faisait partie des Espoirs. Je pense qu'il sera très important pour nous à l'avenir. »

Luis Enrique ne s'était pas trompé puisque Fabian Ruiz compte aujourd'hui 15 sélections (pour un but) et a été sélectionné pour l'Euro 2021.