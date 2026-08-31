Car, selon les recherches du magazine spécialisé, qui s’appuie sur de nombreux échanges en coulisses avec des membres du plus haut étage de la direction, ni Krösche lui-même ni le club ne travaillent à une séparation cet été.

Ainsi, Krösche bénéficierait du « soutien total » du conseil de surveillance du SGE. Quelques jours plus tôt, Bild avait encore présenté la situation de manière totalement différente. Il y était indiqué que lors de la réunion du conseil de surveillance du 2 septembre, il devait être discuté de la manière dont une fin anticipée de la collaboration avec Krösche pourrait être enclenchée. Mathias Beck, président du conseil de surveillance et président de l’Eintracht, s’y est désormais opposé avec fermeté.

« La réunion du conseil de surveillance de mercredi est une réunion ordinaire planifiée depuis longtemps. Bien entendu, il sera question de tous les sujets de l’été, y compris les sportifs. Je ne commenterai pas publiquement les informations concernant Markus Krösche. Le fait est qu’il a un contrat en cours (jusqu’en 2028, ndlr), qu’il s’est clairement engagé envers l’Eintracht Francfort il y a deux mois et qu’il se trouve avec son équipe dans la dernière ligne droite du mercato. Il n’y a donc aucune raison de spéculer sur l’avenir de Markus Krösche », a déclaré Beck, cité par kicker.

Markus Krösche vers la sortie à l’Eintracht Francfort ? « Des bombes puantes pour semer la discorde »

De manière générale, il aurait été crédiblement rapporté au kicker lors d’échanges en coulisses qu’une « surprise omniprésente » régnait dans le club face aux rumeurs de séparation. Celle-ci ne semblerait pas feinte. Il pourrait plutôt s’agir, dans cette affaire sensible, de « bombes puantes » destinées à « semer la discorde », poussées par les « vanités » de certaines personnes. Il resterait toutefois « énigmatique » de savoir comment exactement la Bild am Sonntag a pu obtenir d’éventuelles informations. Mais le fait que, du côté de l’Eintracht, toutes les parties prenantes soient actuellement sur la même longueur d’onde peut être mis en doute.

Lothar Matthäus est allé dans le même sens dimanche soir sur Sky90 : « Il se passe quelque chose en coulisses contre Markus Krösche, parce que certaines personnes lui envient peut-être quelque chose », a supposé le recordman des sélections.

Selon kicker, il n’y aurait au moins pas eu de rupture, comme le suggérait l’article en question de Bild, entre le directeur sportif Krösche, principal responsable de la phase de transferts mouvementée et laborieuse du SGE, et l’entraîneur Adi Hütter. Certes, l’Autrichien n’aurait pas vraiment apprécié que des décisions de personnel élémentaires n’aient été prises qu’autour du début de saison, mais il ne serait pas question d’une grosse dispute. Hütter a tout de même obtenu deux des joueurs qu’il souhaitait, avec Noah Atubolu et le défenseur central Lilian Brassier.

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Eintracht Francfort : trois ventes de joueurs pour plus de 60 millions d’euros ?

Même après la première journée, lors de laquelle l’Eintracht a encore laissé filer très tard une avance de 3-1 chez l’Union Berlin et n’a ramené qu’un point de la capitale, beaucoup de choses peuvent et doivent encore se passer à Francfort d’ici au deadline day. Concernant Arnau Kalimuendo, qui avait déjà convaincu lors de la phase retour en prêt en provenance de Nottingham au SGE (6 buts en 19 matches), le club espérerait encore un nouveau prêt, rapporte kicker.

Dans le même temps, un transfert d’Hugo Larsson en Premier League pourrait encore rapporter jusqu’à 25 millions d’euros dans les caisses du SGE. Le milieu de terrain s’est récemment rendu à Londres avec l’autorisation de l’Eintracht pour négocier avec deux clubs, dont Crystal Palace. Jean-Matteo Bahoya devait lui aussi rapporter au SGE près de 20 millions d’euros avec son transfert à Hull City, mais selon Sport1, le joueur lui-même a refusé l’opération.

Une vente qui n’était en réalité pas prévue pourrait également se concrétiser dans les dernières heures du mercato. Selon des informations concordantes de plusieurs médias, Al-Ittihad pousse pour Ritsu Doan et un transfert dans le désert pour environ 18 millions d’euros est désormais même considéré comme probable.

Et au milieu de ce contexte de transferts déjà très opaque sont désormais apparus les articles faisant état d’un possible départ de Krösche. Et ce seulement quelques semaines après que l’AC Milan a courtisé en vain les services du joueur de 45 ans. En juin, Krösche a toutefois opposé un refus définitif aux Rossoneri et aurait, selon kicker, également rejeté à cette occasion une offre personnellement extrêmement lucrative. Il aurait été indiqué que Milan lui avait proposé 40 millions d’euros sur quatre ans.

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Krösche critiqué pour la première fois à l’Eintracht Francfort à cause de Riera

L’excellente cote de Krösche à l’Eintracht, grâce à de nombreuses ventes majeures, avait connu ses premières sérieuses fissures la saison dernière. La raison en était finalement la nomination d’Albert Riera, que Krösche avait principalement poussée après la mise à l’écart de l’entraîneur Dino Toppmöller. Riera a finalement connu un échec retentissant dans la métropole hessoise, se mettant les supporters et les joueurs à dos, et a dû partir après seulement 14 matches et une décevante huitième place.

Pour la première fois depuis l’arrivée de Krösche en 2021, l’Eintracht ne dispute ainsi aucune coupe d’Europe cette saison. Au moins samedi, il n’a pas souhaité lui-même commenter les rumeurs de départ qui émergent désormais. « Nous parlons de football », a-t-il déclaré peu après le coup de sifflet final à Berlin. Même relancé, Krösche a demandé qu’on « en reste là ».



