Dans un Stadio Renato Dall’Ara en fusion pour ce quart de finale d’Europa League, Aston Villa a confirmé son statut continental en s’imposant. De retour sur les terrains après dix-huit jours de pause depuis sa victoire en championnat contre West Ham, l’équipe d’Unai Emery n’a affiché aucun signe de rouille. Les Villans ont démantelé une formation de Bologne, pourtant auteur d’un parcours légendaire ponctué d’une victoire contre la Roma, mais tactiquement dépassée par les favoris du tournoi.

Pour Villa, cette victoire 3-1 représente plus qu’un simple avantage à l’aller ; c’est une déclaration d’intention pour un club qui jongle actuellement entre une course au top 4 de la Premier League et des ambitions européennes. Bologne, huitième de la Serie A et en difficulté à domicile, se retrouve désormais face à une tâche titanesque pour le match retour. La rencontre a souligné le fossé d’expérience à ce niveau, les joueurs chevronnés de Villa ayant dicté le rythme et exploité les failles défensives des hommes de Vincenzo Italiano.

Les vainqueurs

John McGinn

Désigné comme la principale menace par les médias italiens et par l’entraîneur de Bologne Vincenzo Italiano, le capitaine villan a répondu par une performance d’une immense flexibilité tactique. Aligné d’abord dans un rôle offensif, il a ensuite reculé pour consolider le milieu de terrain, démontrant pourquoi il est le pivot du système d’Emery. En marquant une nouvelle fois contre les Rossoblu — son troisième but en dix-huit mois face à eux —, il s’est confirmé comme leur bourreau attitré. Sa capacité à monter depuis l’arrière et son leadership dans un environnement hostile ont consolidé son statut de joueur de grands matchs, justifiant à lui seul le refus du club d’alimenter les rumeurs de transfert de Pâques le liant à un départ.

Youri Tielemans

De retour dans le onze de départ pour la première fois depuis plusieurs semaines, Tielemans a apporté le sang-froid et la maîtrise technique qui avaient parfois manqué à Villa pendant son absence. Aux côtés d’Amadou Onana, l’international belge a réussi 92 % de ses passes, jouant le rôle de métronome qui a permis à Villa de résister aux premières vagues de pression de Bologne. Sa titularisation, un pari calculé d’Unai Emery, s’est révélée payante : le Belge a assuré la transition défense-attaque avec une précision chirurgicale. Une performance qui lui ouvre les portes d’une place de titulaire indiscutable pour la « mini-saison » décisive de sept matchs, celle qui doit propulser les espoirs de Villa en Ligue des champions.

Unai Emery

Quadruple vainqueur de l’épreuve, il a encore enrichi son répertoire tactique. Son avertissement à ses joueurs de « respecter la compétition » a porté ses fruits : Villa a évolué avec la discipline d’une formation aguerrie à ce niveau. En alignant Emiliano Buendía aux côtés de Morgan Rogers, il a généré un surcroît de créativité que la défense à quatre de Bologne, privée de Mikhail Vitik, n’a pu contenir. En installant Villa dans la peau du favori de la Ligue Europa, l’Espagnol consolide son statut de spécialiste des matches à élimination directe.

Les perdants

Federico Ravaglia

Chargé de garder les cages en l'absence de Lukasz Skorupski, Ravaglia a connu une soirée difficile derrière une défense fragile. Si l'on ne peut lui reprocher grand-chose sur la puissance du troisième but de Villa, son placement sur l'ouverture du score était discutable et il n'a pas su imposer l'autorité nécessaire pour stabiliser sa défense lors de la poussée de Villa en seconde période. Dans un match où Bologne avait besoin d’un gardien irréprochable pour maintenir l’équilibre, l’incapacité de Ravaglia à organiser sa surface sur les coups de pied arrêtés s’est avérée coûteuse. Cette performance risque de susciter des appels en faveur d’une solution plus permanente entre les poteaux si l’absence de Skorupski devait se prolonger.

Vincenzo Italiano

Malgré ses éloges d’avant-match à l’égard de John McGinn, Italiano n’a pas réussi à mettre en place un système capable de neutraliser l’international écossais. La ligne défensive haute de Bologne a été exploitée à plusieurs reprises par le jeu direct de Morgan Rogers et Ollie Watkins, et les ajustements tactiques d’Italiano en deuxième mi-temps sont arrivés trop tard pour inverser la tendance. Bologne n’a remporté qu’une seule de ses sept dernières sorties au Dall’Ara, et la pression s’intensifie sur Italiano, sommé de stabiliser son équipe en Serie A comme en Coupe d’Europe. Battus 3-1 à domicile, les Rossoblu voient leurs espoirs européens s’évanouir, à moins d’un exploit improbable à Villa Park.

Jhon Lucumí

Le défenseur colombien avait pour mission de contenir Ollie Watkins, mais il a peiné toute la soirée à contrer les déplacements et la puissance physique de l’attaquant. Hors de position sur le deuxième but, il a progressivement craqué, récoltant un carton jaune pour une faute par derrière, et n’a pas offert la résilience défensive dont Unai Emery avait pourtant prévenu ses joueurs. Cette prestation souligne l’écart défensif entre le milieu de tableau de la Serie A et l’élite de la Premier League, terniant quelque peu l’image du Colombien sur la grande scène.

Au final, Aston Villa a déjà un pied en demi-finale. Son efficacité devant le but, portée par John McGinn et orchestrée par le spécialiste de la compétition, Unai Emery, s’est avérée trop forte pour une formation italienne qui a péché par manque de sang-froid défensif. Si les Rossoblu ont parfois retrouvé l’allant qui leur avait permis d’éliminer la Roma au tour précédent, ils ont finalement été dominés par une machine villaine plus expérimentée et guidée par les données. Le match retour à Birmingham s’annonce désormais comme une simple formalité.