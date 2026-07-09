Bologne songerait à Ounahi : le milieu marocain quitterait Gérone, relégué en deuxième division

Il existe une attirance fatale entre Ounahi et la Coupe du monde. Ce milieu de terrain polyvalent de 26 ans avait déjà mené le Maroc en demi-finale lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et il récidive aujourd’hui lors de cette édition nord-américaine avec un doublé magistral en huitièmes de finale contre le Canada.





La relégation de Gérone en Segunda División le place sur le marché des transferts, une opportunité que plusieurs clubs suivent de près. En Italie, le Bologna de Sartori serait sur le coup, d’après la Gazzetta dello Sport, une perspective séduisante pour le nouvel entraîneur Domenico Tedesco.