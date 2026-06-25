Winston Bogarde n'est pas convaincu par les performances de Micky van de Ven lors de la Coupe du monde. Dans une interview accordée à Voetbal International, l'ancien international néerlandais réclame un changement à gauche de la défense.

« Micky van de Ven a joué deux matchs à ce poste et n’a pas fait forte impression. Pour moi, il est, jusqu’ici, le moins bon défenseur de l’équipe titulaire », assène Bogarde à la veille de la dernière rencontre de groupe face à la Tunisie.

Selon lui, le latéral convoité par le FC Barcelone souffre d’un placement déficient et compense trop souvent par sa vitesse. « Contre la Suède, Anthony Elanga l’a facilement distancé sur plus de quarante mètres alors qu’il avait une longueur d’avance. »

« Il était pourtant si rapide ? », s’interroge à voix haute l’ancien défenseur de l’équipe nationale néerlandaise. « On peut se estimer heureux qu’Elanga n’ait pas été titulaire ce jour-là ; sinon, la Suède aurait sans doute créé encore plus de danger sur son côté droit. »

Bogarde dit préférer son concurrent Jorrel Hato, encore inédit dans ce Mondial. « Il est bien meilleur et plus à l’aise balle au pied que Van de Ven. Il est aussi plus solide défensivement. Après un début compliqué à Chelsea, Jorrel a progressé et est devenu titulaire à la mi-saison. Hato s’est vraiment illustré à Chelsea, y compris lors de matchs de haut niveau.

« Je pense qu’il mérite sa chance en équipe nationale. Il est prêt pour ça », conclut Bogarde à l’intention du sélectionneur Ronald Koeman. Le latéral gauche avait encore eu du temps de jeu lors de la préparation de la Coupe du monde, mais il n’est désormais plus qu’un simple remplaçant.

Bogarde connaît bien Hato pour l’avoir côtoyé à l’Ajax et l’avoir entraîné individuellement à Amsterdam.