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Bodø/Glimt - LASK : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

Bodø/Glimt reçoit le club autrichien du LASK en Ligue des champions. La rencontre se joue au stade Aspmyra, à Bodø.

Les Norvégiens abordent ce match avec des sentiments contrastés. L’équipe entraînée par Kjetil Knutsen vient de s’imposer 4-2 sur le terrain de Molde en Eliteserien, après avoir gagné 2-0 à Tromsø.

En Ligue des champions, Glimt reste sur un match nul 0-0 face à Lille. L’équipe occupe actuellement la 25e place de la phase de ligue et a besoin de points pour améliorer sa position.

Le LASK se rend quant à lui dans le nord de la Norvège en pleine confiance. L’équipe de Dietmar Kühbauer a remporté ses cinq derniers matches officiels, dont une victoire 4-0 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions.

Le week-end dernier, le LASK s’est imposé 2-1 face à Hartberg en Bundesliga autrichienne. Le club occupe la 16e place du classement de la Ligue des champions.

L’enjeu est donc clair : Glimt veut enchaîner à domicile, tandis que le LASK entend prolonger sa série. Voici les informations pour suivre la rencontre.

Bodø/Glimt et LASK : que s’est-il passé cette semaine ?

Bodø/Glimt compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est imposée 4-2 à Molde le 20 novembre. Auparavant, elle avait battu Viking 3-2 et fait match nul 0-0 contre Lille en Ligue des champions. Sa seule défaite a été concédée face à Vålerenga, sur le score de 0-1. Au total, Glimt a marqué neuf buts et en a encaissé cinq.

Le LASK a remporté ses cinq derniers matches. Le club s’est imposé 2-1 contre Hartberg le 21 novembre. Il a également gagné 4-2 à Ried, 4-0 contre le Slovan Bratislava et 5-4 face à Ried en coupe. Son bilan est de 17 buts marqués pour huit encaissés.

Bodø/Glimt - LASK : compositions

Bodø/Glimt - LASK : forme des équipes

Bodø/Glimt - LASK : bilan des confrontations directes

Bodø/Glimt - LASK : les classements