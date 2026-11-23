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Bodø/Glimt - LASK : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

Bodø/Glimt reçoit le club autrichien du LASK en Ligue des champions. Le match se joue au stade Aspmyra, à Bodø.

Le club norvégien aborde la rencontre avec des sentiments mitigés. L’équipe entraînée par Kjetil Knutsen vient de s’imposer 4-2 sur le terrain de Molde en Eliteserien, après une victoire 2-0 à Tromsø.

En Ligue des champions, Glimt a récemment fait match nul 0-0 contre Lille. L’équipe occupe actuellement la 25e place de la phase de ligue et a besoin de points pour améliorer sa position.

Le LASK se rend en revanche dans le nord de la Norvège en pleine confiance. L’équipe de Dietmar Kühbauer a remporté ses cinq derniers matches officiels, dont une victoire 4-0 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions.

Le week-end dernier, le LASK s’est imposé 2-1 contre Hartberg en Bundesliga autrichienne. Le club occupe la 16e place du classement de la Ligue des champions.

Les enjeux sont donc clairs : Glimt veut confirmer à domicile, tandis que le LASK entend prolonger sa série. Voici les informations pour suivre la rencontre.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Bodø/Glimt et du LASK ?

Bodø/Glimt a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est récemment imposée 4-2 sur le terrain de Molde, le 20 novembre. Auparavant, elle avait battu Viking 3-2 et fait match nul 0-0 contre Lille en Ligue des champions. Sa seule défaite a été concédée face à Vålerenga (0-1). Au total, Glimt a inscrit neuf buts et en a encaissé cinq.

Le LASK a remporté ses cinq derniers matches. Le club s’est récemment imposé 2-1 contre Hartberg, le 21 novembre. À cela s’ajoutent une victoire 4-2 sur le terrain de Ried, un succès 4-0 contre le Slovan Bratislava et une victoire 5-4 contre Ried en coupe. Son bilan est de 17 buts marqués pour huit encaissés.

Bodø/Glimt - LASK : compositions

Bodø/Glimt - LASK : forme

Bodø/Glimt - LASK : bilan des confrontations directes

Bodø/Glimt - LASK : classements