Le FK Bodø/Glimt n’est plus qu’à un obstacle d’une nouvelle saison en phase de ligue de la Ligue des champions. Après le match nul 3-3 contre l’Union Saint-Gilloise la semaine dernière, les Norvégiens se sont montrés trop forts pour les Belges au retour en s’imposant 3-2. Andreas Helmersen a inscrit le but décisif en prolongation. Bodø affrontera en barrages le NEC, qui s’est plus tard dans la soirée débarrassé de l’Olympiakos.

Le match aller de la semaine dernière promettait déjà beaucoup de spectacle pour ce retour. L’Union est revenue à deux reprises après avoir été menée et a même pris les devants à la 88e minute, avant qu’Odin Bjørtuft ne fixe le score final à 3-3 à la 91e minute.

Le défenseur central était bien entendu également titulaire au coup d’envoi à l’Aspmyra Stadion, où les supporters n’ont vu aucun but en première période. Coup dur pour les hôtes avec la sortie sur blessure de Jostein Gundersen, remplacé par le routinier Haitam Aleesami (35 ans).

Environ cinq minutes après la pause, Bodø a frappé. Jens Petter Hauge a brillamment contrôlé un centre difficile avant de trouver Ole Blomberg, qui a déclenché une superbe frappe depuis l’entrée de la surface, via la face inférieure de la barre : 1-0.

Dix minutes plus tard, les Belges ont égalisé, et le but n’était pas moins beau. Darius Olaru a servi Guilherme Smith, qui a repiqué vers l’intérieur à grande vitesse avant de trouver la lucarne d’une frappe dévastatrice : 1-1.

Ensuite, ce fut de nouveau au tour de Bodø de faire trembler les filets. Après une belle attaque norvégienne, Blomberg a buté de près sur le gardien Vic Chambaere, qui n’a en revanche rien pu faire sur le rebond repris par Hauge : 2-1.

Comme la semaine dernière, la fin de match au-dessus du cercle polaire a aussi été mémorable. À la 88e minute, Mohammed Fuseini a semé la consternation dans les tribunes avec sa tentative enroulée en hauteur : 2-2.

Les visiteurs ont arraché la prolongation, mais l’ont entamée à dix. À la septième minute du temps additionnel, Kamiel Van De Perre a en effet reçu son deuxième carton jaune pour son tacle en retard sur Hauge.

En prolongation, les dix Bruxellois ont longtemps bien résisté, mais à quelques minutes du terme, leur rêve de Ligue des champions a volé en éclats. Massiré Sylla a frappé le ballon juste devant la ligne de but sur le visage d’un Helmersen très chanceux : 3-2.