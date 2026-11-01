Boca Juniors a remporté le sommet du Superclásico face à son rival de toujours, River Plate, en s'imposant par un but à zéro, lors de la confrontation qui les a réunis dimanche soir au stade de « La Bombonera », dans le cadre de l'avant-dernière journée du championnat de Clausura argentin, décrochant ainsi une victoire précieuse qui l'a replacé en tête du classement annuel, à une journée de la fin de la compétition.

Boca Juniors doit sa victoire à Lautaro Di Lollo, auteur de l'unique but de la rencontre, offrant à son équipe 3 points d'une importance capitale devant ses supporters, dans un match marqué par une grande tension et qui s'est achevé avec 9 joueurs dans les rangs de River Plate, après l'expulsion de Lucas Martínez Quarta à la neuvième minute, puis celle de Gonzalo Montiel à la 79e minute.

Cette victoire a porté le total de Boca à 60 points au classement annuel, lui permettant de reprendre la tête avec un point d'avance sur Rosario Central, qui s'était imposé face à Sarmiento sur le score de 2-1 vendredi, tous les regards se tournant désormais vers la dernière journée qui désignera l'occupant de la première place, lorsque Boca affrontera Defensa y Justicia, avec l'ambition de terminer la compétition au sommet.

Ce résultat revêt une importance redoublée pour Boca Juniors, qui s'est déjà assuré de sa qualification pour la finale de la Copa Sudamericana, où il aura rendez-vous avec l'Atlético Mineiro le 21 novembre à Barranquilla, et qui se prépare également à disputer la demi-finale de la Coupe d'Argentine face à Banfield le 14 novembre.

Le club argentin a par ailleurs assuré sa place dans la prochaine édition de la Copa Libertadores, poursuivant ainsi la compétition sur plus d'un front durant cette phase décisive de la saison.

En revanche, les calculs de River Plate se sont encore compliqués après cette défaite dans le derby, son total étant resté figé à 23 points dans le groupe 2, et il est désormais tenu d'obtenir un résultat positif face à Aldosivi lors de la dernière journée, afin d'assurer sa qualification pour la phase suivante du championnat de Clausura, qui représente sa dernière chance de sauver sa saison.