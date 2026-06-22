Boban, interrogé sur Hendrik Almstadt, le responsable du mercato du Milan, s’interroge : « Qu’est-ce qu’il y connaît au foot ? »

L’avis de Zvone Boban sur Hendrik Almstadt, le nouveau responsable du mercato du Milan, reflète le point de vue de l’ancien joueur et dirigeant rossonero sur la nouvelle organisation mise en place par Gerry Cardinale, reposant entièrement sur des « ressources internes », après la longue liste de noms évoqués ces dernières semaines et le grand ménage suivi du départ de Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada et Igli Tare, sans oublier l’entraîneur Max Allegri.





Qu’est-ce qu’il y connaît au foot ? », assène Boban, teintant ainsi d’une nouvelle critique peu flatteuse le portrait d’Almstadt.

Depuis des années, Almstadt travaillait « dans l’ombre » du club, en charge des comptes et des chiffres : évaluations technico-financières des joueurs, suivi des budgets et modernisation des processus de recrutement. Sa mission s’est toujours articulée autour de l’analyse économique appliquée au sport, guidée par une approche data-driven où les évaluations doivent primer.





Boban l’a découvert à son arrivée aux côtés de Paolo Maldini en juin 2019 ; une expérience brutalement interrompue par son licenciement le 7 mars 2020, pour un motif jugé ensuite infondé par la justice. Dans son entretien avec Andrea Longoni, Boban évoque des « contraintes imposées de manière absurde » pour les opérations de mercato qu’il avait initiées avec Maldini, citant les dossiers Dani Olmo et Dominik Szoboszlai, alors presque finalisés.





« Ils avaient même placé un certain Hendrik, je ne sais pas, il n’y comprend rien… qu’est-ce qu’il connaît au football… pour valider nos choix, comme un “contrôleur technique” de Maldini et Boban… il avait un document interne et c’était tout », se souvient Boban, qui omet même de citer Almstadt, signe supplémentaire d’un mépris absolu.











