Bleus - Sissoko : "Je ne me suis jamais senti aussi fort"

Auteur d'une très bonne saison avec Tottenham et de nouveau appelé à chaque rassemblement avec les Bleus, Moussa Sissoko est en pleine confiance.

Avant la double réception de l'Albanie ce samedi puis d'Andorre, mardi, le milieu des Bleus Moussa Sissoko s'est exprimé sur sa bonne saison avec et son rôle en équipe de dans une interview accordée au Parisien.

Sa non-sélection entre novembre 2017 et octobre 2018

"Le fait de ne pas être au Mondial 2018 a bien sûr été une déception, mais pas une fin en soi. J'étais conscient d'avoir vécu une année compliquée avec mon club de Tottenham. Les choix du sélectionneur m'ont fait mal, mais c'est la loi du football. La seule chose à faire était de redoubler d'efforts. Tout abandonner aurait été une descente aux enfers."

Son rôle avec l'équipe de France

"[J'essaie d'agir] comme quelqu'un qui a du vécu dans cette sélection. J'ai eu la chance de côtoyer des plus anciens, maintenant c'est moi qui suis dans ce rôle. J'ai participé à la 2014 et à l'Euro 2016, j'ai appris des choses. Quand les nouveaux arrivent j'essaie de les mettre dans les meilleures dispositions possible. Parler, trouver les bons mots avant les matchs pour motiver l'équipe, c'est mon rôle aujourd'hui."

"Ma main en finale de ? C'était totalement involontaire. On voit bien que j'essaie d'esquiver le ballon"

Sa forme actuelle

"Peut-être que je ne me suis jamais senti aussi fort qu'aujourd'hui. Je suis à l'aise, épanoui, en confiance. On dit souvent que la meilleure forme d'un joueur c'est entre 28 et 30 ans. Je n'y croyais pas plus que ça, mais j'ai certainement fait ma meilleure saison depuis que je joue au football. Il faut que je continue à surfer sur cette vague-là."

Sa main en finale de Ligue des champions

"C'est une main totalement involontaire. On voit bien que j'essaie d'esquiver le ballon mais je ne peux pas faire autre chose. Même durant le match, je ne m'en voulais pas plus que ça. Mais c'est une action bien jouée par l'adversaire, car il veut vraiment tirer sur ma main."

Son choix de ne pas quitter Tottenham après deux saisons compliquées

"Je ne voulais pas rester sur un échec. Je n'ai jamais pensé à quitter Tottenham, ça m'a donné encore plus l'envie de bien faire. J'ai un mental de gagnant, ça a été comme ça tout au long de ma carrière."