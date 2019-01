Bleus, Pogba revient sur France-Belgique : "C'était très tendu"

Paul Pogba est revenu sur la demi-finale de la Coupe du Monde, disputée cet été en Russie face à la Belgique.

Le milieu français a raconté les coulisses de la rencontre dans un reportage produit par la FIFA en précisant que la France craignait les Belges.

"La préparation de ce match contre la Belgique était étrange, c'était spécial. Parce qu'on jouait contre les favoris de la Coupe du Monde. Ils étaient devenus les favoris en battant le Brésil. On va dire que c'était une petite finale. On se disait que le gagnant de ce match allait gagner la Coupe du Monde. Oui, on se disait un peu cela", a fait savoir le milieu des Bleus.

Pogba a d'ailleurs admis que la rencontre avait été très disputée. "Ce sont les détails qui ont fait la différence dans ce match. C'était un match très tendu. Très chaud. Très difficile", a estimé le milieu tricolore.