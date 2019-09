Bleus - Lucas Hernandez : "Se qualifier pour aller le plus loin possible à l'Euro"

De retour avec les Bleus samedi soir lors de la large victoire face à l'Albanie (4-1), le Champion du Monde a évoqué l'Euro 2020, pour Téléfoot.

Juste offensivement, solide défensivement, passeur décisif et étant à l'origine du pénalty non converti par Antoine Griezmann, Lucas Hernandez n'a pas fait les choses à moitié samedi soir, lors de la victoire de l'équipe de France face à l'Albanie (4-1).

Onze mois après sa dernière sélection, celui qui revient d'une grave blessure a toutefois été contraint de céder sa place en fin de match. Mais rien d'inquiétant, comme il l'a confirmé ce dimanche matin au micro de l'émission Téléfoot, sur TF1.

​

"Là, ce matin j'ai encore un petit peu de douleurs, mais ce n'est qu'un coup. Ca ira pour mardi. En fait, je suis un joueur qui veut toujours rester sur le terrain. J'avais une sacré douleur aux côtes, donc avec le coach et le staff on a décidé de pas prendre de risque, parce que c'est vrai que j'avais du mal à respirer", a rassuré le latéral gauche de l'équipe de , avant d'en dire plus sur son état de forme.

"À nous de se qualifier pour aller le plus loin possible à l'Euro"

"L'opération ça a été compliqué. Ce n'est jamais facile. Mais je travaille beaucoup, j'ai fait beaucoup d'efforts pour renforcer ce genou. J'ai récupéré, je suis à 100% et je suis prêt à me donner à fond que ce soit en équipe de France ou au ."

De retour à son meilleur niveau, le Champion du Monde 2018 a ensuite évoqué l' . Si la priorité est bien entendu de ne pas négliger les phases de qualification, le natif de Marseille n'a pas caché ses ambitions, alors que les Bleus avaient échoué en finale en 2016.

"On a pas encore parlé de l'Euro. On sait qu'il nous reste encore un long chemin pour y arriver. Le premier objectif c'est de se qualifier. Une fois que ce sera fait on pourra en parler. C'est vrai qu'on a une superbe équipe, un super groupe et pourquoi pas lutter pour cet Euro. On a des très grands joueurs avec beaucoup de qualité, on est l'une des sélections favorites. À nous de se qualifier pour aller le plus loin possible à l'Euro."