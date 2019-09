Bleus - Lucas Hernandez : "J'ai l'âme d'un leader"

Opéré du genou au printemps, Lucas Hernandez n'avait plus été appelé depuis octobre 2018 avec l'équipe de France. Un retour qu'il espère gagnant.

La accueille l'Albanie ce samedi dans le cadre des éliminatoires de l' , avant d'affronter Andorre, ce mardi. Une première rencontre pour laquelle Didier Deschamps pourra compter sur le retour de Lucas Hernandez, qui devrait être titulaire. Dans une interview accordée à L'Equipe, le latéral gauche des Bleus est revenu sur cette absence, son rôle en équipe de France, mais aussi son arrivée et son adaptation au , qu'il a rejoint cet été contre 80 millions d'euros.

Sa longue absence en Bleu

"Mon dernier match était d'ailleurs contre l' [2-1, le 16 octobre 2018, en ]. C'est un petit clin d'oeil quand on connaît la suite. Mais je suis tellement heureux de revenir ! Là aussi, les choses se remettent dans l'ordre. C'est un vrai plaisir de retrouver le groupe, le staff et Clairefontaine."

Son importance dans le groupe France

"C'est parce que je suis vite entré dans l'histoire en devenant champion du monde ! Ça a mis moins de quatre mois entre mon premier match en bleu [le 23 mars 2018 contre la , 2-3] et le titre mondial à Moscou. Mais je suis tellement à l'aise dans cette équipe. C'est ma mentalité aussi, mon caractère. Je me sens bien avec tout le monde. Ça fait même pas deux ans que je suis en sélection mais je veux l'emmener toujours plus haut. Je suis un gagnant, un compétiteur, jamais rassasié. J'ai aussi l'âme d'un leader."

L'Euro 2020 comme objectif ?

"Il faut déjà se qualifier. Après, il est évident que l'Euro deviendra un objectif. Nous sommes champions du monde. On a en plus gagné avec une équipe relativement jeune. Le potentiel est là, et ça pousse derrière. Il y a à la fois de l'expérience, outre celle de la victoire, et de la jeunesse."

"Le Bayern correspond à mon profil"

Sa décision de quitter son club formateur

"Ce départ a été compliqué. Il n'était pas facile de partir, surtout dans ces conditions, sur une blessure et sans finir la saison. (...) J'aurais simplement aimé jouer jusqu'à la fin de saison et tout donner jusqu'au bout pour ce club qui m'a toujours tout donné depuis que je suis petit. Après, c'est le foot, c'est le jeu. C'est la vie, aussi. Il faut avancer."

Son choix de rejoindre le Bayern

"Quand j'ai appris leur intérêt, ma décision a vite basculé. Le Bayern correspond à mon profil, à ma mentalité, à mes ambitions. C'est également un club historique, l'un des plus gros au monde. Il y a une véritable notion de progression. J'ai seulement vingt-trois ans, déjà une belle petite expérience et un beau palmarès, mais je veux remporter encore plus de titres. Le Bayern est une machine à gagner incroyable. Et moi, je suis un gros compétiteur."