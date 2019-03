Bleus, Lloris encense Giroud : "Il ne va pas s'arrêter là"

Le capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris, est revenu sur la victoire des siens face à la Moldavie (4-1) vendredi soir, encensant Olivier Giroud

La a remporté un joli succès en Moldavie vendredi, en match de qualification pour l’ . «On avait bien préparé ce match. On a mis beaucoup de mouvements, d'application et on a pris du plaisir tout simplement", a estimé Hugo Lloris au terme du match en zone mixte.

"Il n'a pas envie de s'arrêter là"

Le capitaine des Bleus a également évoqué son coéquipier Olivier Giroud, qui au terme de sa prestation face à la Moldavie vendredi soir, égale désormais David Trezeguet au niveau des buts inscrits avec les Bleus et a un certain Michel Platini en ligne de mire :

"On est tous très contents pour lui. Car c'est quelqu'un qui est toujours prêt à se sacrifier pour l'équipe. C'est une forme d'aboutissement pour lui, mais il n'a pas envie de s'arrêter là», estime Lloris, louangeur sur l'attaquant des Blues.

Dans une interview accordée à L'Equipe, le gardien de l'équipe de France a par ailleurs avoué avoir envie de relever de nouveaux défis en sélection."La finale de la ? C'est derrière nous et il faut regarder devant. Malheureusement, même si ce n'est pas un trophée majeur, on a raté l'opportunité de disputer la phase finale de la . Il faut passer aux qualifications et faire le travail. En fait, même si toi, tu passes à autre chose parce que c'est la meilleure chose à faire, tu te rends compte que tes adversaires jouent différemment parce qu'ils affrontent les champions du monde", a indiqué le portier des Spurs.

Pour rappel, Giroud a a inscrit son 34e but en sélection face aux Moldaves et est ainsi devenu le 3e meilleur buteur des Bleus. Une performance qui lui a également valu les les compliments de Benjamin Pavard : "Olivier, c'est un joueur que j'admire beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui le critiquent. Il ne se cache pas et il marque toujours autant de buts. C'est un très très grand professionnel et un très très grand joueur."